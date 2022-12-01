Capodanno 2023 a Cagliari con il concerto di Blanco: era un po’ il segreto di Pulcinella, già da alcune settimane in città tutti sapevano che per l’ultimo dell’anno, nella notte di San Silvestro, sarebbe stato Blanco il cantante scelto per dare il benvenuto al 2023 a Cagliari (trovate qui invece, il programma del Capodanno 2023 in Sardegna).

Però, fino a quando non c’è la firma, nero su bianco su un contratto tutto può succedere. Adesso però è arrivata anche l’ufficialità, con il programma del Capodanno 2023 a Cagliari che è stato presentato dal sindaco Truzzu.

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia quindi, tornano i festeggiamenti in grande stile per il Capodanno di Cagliari, con un grande concerto in centro città, con il palco sistemato tra lo storico palazzo del Comune e quello della rinascente, sulla centralissima via Roma, con il pubblico libero di invadere il largo Carlo Felice.

E’ un ritorno all’antico, quando il Capodanno a Cagliari ospitò i grandi nomi del momento: da Zucchero ai Lunapop, dai Tazenda a Claudio Baglioni e via dicendo.

Programma Capodanno Cagliari 2023:

ore 18:00 – Ruido (Radiolina)

ore 18:40 – JFK (Radiolina)

ore 19:50 – Matt

ore 20:45 – Sgribaz + Praci

ore 21:15 – Laddo (Radiolina)

ore 22:40 – Concerto di Blanco (inizio concerto alle ore 23:00)

(inizio concerto alle ore 23:00) ore 00:00 – Countdown + Fuochi

ore 00:05 – Dani Cabras & Mr Pallotta (ospite Fiat131)

ore 00:45 – Simon

Chi è Blanco?

Blanco è il nuovo idolo della musica italiana dopo il successo assieme al sardo Mahmood a Sanremo 2022 con “Brividi” e il successo del suo ultimo “Blu Celeste Tour” che ha registrato il tutto esaurito con 300.000 biglietti venduti per le 27 tappe italiane!

Dove dormire a Cagliari:

Per il concerto di Blanco ci si aspetta il pienone, con tante persone i narrivo non solo da tutta la Sardegna, ma anche dalla penisola. Perciò se anche le strutture ricettive a Cagliari siano oltre mille, trovare posto potrebbe diventare presto difficile. Meglio perciò scegliere subito tra le camere ancora disponibili e prenotare subito!

Dove sarà il concerto di Blanco per il Capodanno di Cagliari:

E’un’area a due passi dal porto, dalla stazione ferroviaria (collegata in treno all’aeroporto) e dal maggior numero di B&B:

Ascensori per il quartiere Castello chiusi alle ore 19:00:

Sabato 31 dicembre 2022 gli ascensori Saint Remy, Santa Chiara e piazza Mundula effettueranno l’ultima corsa alle ore 19 per riprendere il regolare esercizio domenica 1 gennaio 2023 dalle ore 10. La decisione si è resa necessaria per ragioni di pubblica sicurezza.

Modifiche al traffico:

Dalle ore 6 di lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 24 di lunedì 2 gennaio 2023:

divieto di sosta con rimozione forzata nel Largo Carlo Felice, su ambo i lati del tratto compreso tra l’intersezione con la via Del Mercato Vecchio e la via Roma;

divieto di transito e chiusura alla circolazione del Largo Carlo Felice, nel tratto compreso tra la via Roma e il Lungomare 11 Settembre;

direzioni consentite diritto e sinistra nella via Roma, direzione piazza Deffenu, intersezione Largo Carlo Felice;

direzioni consentite diritto e destra nella via Roma, direzione viale Trieste, intersezione Largo Carlo Felice;

direzioni consentite destra e sinistra nel Largo Carlo Felice, intersezione via Roma nella medesima direzione;

limite massimo di velocità di 30 Km/ora nella via Roma lato portici, direzione Poetto;

revoca del divieto di transito agli autobus nella via Roma lato portici direzione piazza Deffenu;

revoca del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nella via Roma lato portici, direzione piazza Deffenu;

riduzione di carreggiata nella via Roma direzione piazza Deffenu, tratto antistante piazza Matteotti con larghezza residua di 7 metri.

Dalla mezzanotte di mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 24 di lunedì 2 gennaio 2023:

riduzione di carreggiata nel Largo Carlo Felice, entrambi sensi di marcia, del tratto compreso tra la via Roma e la via Sardegna, con larghezza residua di 7 metri per senso di marcia.

Per maggiori dettagli:

