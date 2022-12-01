Trexenta Experience a Pimentel e Suelli: arriva per la prima volta sul nostro blog il progetto “Trexenta Experience” che punta sulla valorizzazione del territorio e dei saperi dei borghi che fanno parte dell’Unione dei Comuni della Trexenta: Senorbì, Ortacesus, Siurgus Donigala, Pimentel, Suelli, Guasila, Gesico, Selegas e Guamaggiore.

Un viaggio esperienziale, dedicato al turismo “slow”, che si ferma il tempo necessario in un territorio per assorbirne l’essenza attraverso tutti i sensi.

E allora ecco che protagonista assoluto di questo viaggio è il visitatore che, attraverso varie tappe – della durata di due mesi – sarà parte attiva di in un’esperienza emotiva, sensoriale, storica , ambientale, ma anche fisica e intellettuale. La partecipazione è libera e gratuita.

Tematiche che a questo blog stanno molto care, perché seguono le più moderne tendenze del turismo mondiale e sono – a nostro parere – una delle leve da sviluppare per combattere lo spopolamento dei paesi dell’interno e con esso la scomparsa di tradizioni e “saper fare” millenari.

Programma Trexenta Experience a Pimentel:

Tra bellezze archeologiche e tradizione culinaria, i visitatori potranno godere di un pomeriggio all’insegna della storia e delle usanze del luogo. Da non perdere, in particolare, la presentazione progetto di ricostruzione 3D sulle Domus de Janas realizzato da Luca Pillolla.

Sabato, 3 dicembre 2022:

ore 15:00 – Visita alle Domus de Janas S’Acqua Salida

dalle ore 16:00 – Lezione di cucina con preparazione della fregula con ricette della tradizione e moderne , con la partecipazione dello Chef Patrizio Perra che preparerà la minestra di Lampazzu e la fregula di Canapa in collaborazione con Hemp Factory, laboratorio artigianale di Roberto Piseddu; dimostrazione della preparazione della fregula sarda con Ignazia Murgia I partecipanti riceveranno le ricette.

a seguire – Degustazione della fregula sarda accompagnata da vini locali.

. ore 18:00 – Montegranatico – Presentazione del progetto di ricostruzione in 3D delle Domus de Janas realizzato da Luca Pillolla;

realizzato da Luca Pillolla; ore 18:30 – Montegranatico – Presentazione del libro: “Le case delle fate. L’incanto delle Domus de Janas” (Ed.Abbà) di Tonino Oppes e Nicola Castangia. Letture di Daniela Deidda.

Programma Trexenta Experience a Suelli:

L’evento ruoterà al nuraghe Piscu, monumento-simbolo della civiltà nuragica in Trexenta, che svetta tra i 15 nuraghi censiti nel territorio di Suelli. L’appuntamento fa parte del cartellone di eventi attivati per Saboris Antigus a Suelli.

Domenica, 4 dicembre 2022:

ore 9:30 / ore 10:30 / ore 11:30 – Visite guidate al Nuraghe Piscu , con servizio di bus navetta da piazza San Giorgio a Suelli.

, con servizio di bus navetta da piazza San Giorgio a Suelli. a seguire – Nel Nuraghe col pastore : attraverso le varie fasi esperienziali, dalla mungitura alla trasformazione del prodotto: ricotta e formaggio.

: attraverso le varie fasi esperienziali, dalla mungitura alla trasformazione del prodotto: ricotta e formaggio. a seguire – Degustazione dei prodotti e del vino locale.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni vi rimando al sito ufficiale e alla pagina Facebook di Trexenta Experience.

Dove si trovano Pimentel e Suelli:

I due eventi sono slegati tra loro, si può decidere di partecipare solo a uno o solo all’altro, anche perché si svolgono in giorni diversi. Ad ogni modo, per nostra semplicità, abbiamo indicato i luoghi di questa esperienza legandoli dal percorso da fare in auto.

