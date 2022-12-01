KFC apre a Sestu, tutti i dettagli: è tempo di inaugurazioni lungo l’area commerciale sulla ex-SS131 in territorio di Sestu, se poche settimane fa è stata la volta di Burger King, adesso un altro grande colosso internazionale è pronto a aprire, stavolta al centro commerciale “La Corte del sole“: KFC (Kentucky Fried Chicken).

E’ la prima apertura in Sardegna per il pollo fritto del Colonnello Sanders.

KFC Sestu, inaugurazione il 2 dicembre alle ore 13:00:

Si comincia da domani, inaugurazione venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 13:00 e poi via tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 11:00 alle 23:00 (venerdì e sabato fino alle 23:30). Ben 114 i posti a sedere, 64 quelli all’aperto, il Drive-through per chi non vuole scendere dalla macchina e ben 30 posti di lavoro.

Tra i servizi disponibili anche le ordinazioni tramite l’app KFC Italia, i chioschi nel ristorante, e il servizio “Clicca & Ritira“.

Perciò se anche voi volete assaggiare il famoso pollo fritto della KFC con la famosa “Original Recipe“, un mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, adesso sapete come e cosa fare.

Menù KFC:

Non solo pollo fritto, in menù abbiamo anche, tra le altre cose:

Hot Wings , alette di pollo fritto piccanti,

, alette di pollo fritto piccanti, Tender , filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe.

, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. Colonel’s Burger ,

, Zinger con il filetto di pollo Hot & Spicy;

con il filetto di pollo Hot & Spicy; Purè , da gustare insieme alla salsa Gravy, e le pannocchie.

, da gustare insieme alla salsa Gravy, e le pannocchie. Patatine e insalate ,

, Dolci e i gelati. A completare il tutto, bibite a volontà grazie alla formula free refill di KFC: con il servizio alla spina il bicchiere si può riempire tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.

Così Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia:

Siamo felici di portare il nome di KFC anche in Sardegna e di poter fare la nostra parte nella crescita di questo territorio. Con il ristorante di Sestu diventano quindici le regioni in cui siamo presenti nel nostro Paese, dove serviamo ogni anno 14 milioni di clienti e diamo lavoro a 1500 persone. Uno sviluppo che portiamo avanti con energia grazie alla forza del brand, alla qualità del prodotto e dell’esperienza che offriamo ai clienti e alla partnership con i nostri franchisee. Corrado Cagnola

Dove si trova KFC alla Corte del sole di Sestu:

