Pasticcerie Gambero Rosso 2023: scopri le 9 migliori pasticcerie della Sardegna!
Pasticceri&Pasticcerie Gambero Rosso 2023: non so come la pensate voi, ma per come la vedo io non c’è mai abbastanza dolcezza nella nostra vita. Per questo cari amici golosi, esiste la guida del Gambero Rosso intitolata “Pasticceri&Pasticcerie Gambero Rosso 2023“.
Gli esperti del Gambero Rosso infatti, si sono presi la briga di valutare le migliori pasticcerie d’Italia. Un lavoro duro, non c’è che dire, ma come si dice… qualcuno deve pur farlo!
E allora partiamo subito con la buona notizia, tra i 620 locali recensiti in tutta Italia, valutati con un punteggio che va da una a tre torte, le pasticcerie della Sardegna promosse salgono ancora, da 8 a 9, grazie al nuovo ingresso in classifica di “Dulcis“, il locale che si trova via Baylle a Cagliari.
Le pasticcerie migliori della Sardegna:
- 86 punti – Ditrizio Pasticceria, in via Francesco Crispi a Cagliari (Piero Ditrizio, lo scorso anno, era stato premiato quale pasticcere emergente proprio dal Gambero Rosso);
- 85 punti :
- Roberto Murgia Dolci ad Alghero;
- Chez Les Negres a Cagliari;
- La Piemontese a Cagliari;
- 84 punti – La Dolce Vita a Ghilarza;
- 91 punti – Sechi dal 1906 a Sassari;
- 80 punti:
- Il Cigno Bianco a Golfo Aranci;
- Lu Pasticciu a Porto Cervo.
Ma non solo, tra i migliori “pastry chef” d’Italia c’è un altro sardo, si chiama Marco Pinna, ma lavora a Milano, presso il Seta By Antonio Guida.
In attesa di trovarla su Amazon (dove peraltro è partita la Settimana Black Friday Amazon) trovate la guida online, ma sempre a pagamento.
Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook della pasticceria Ditrizio a Cagliari.