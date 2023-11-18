Stelle Michelin Sardegna 2024: sono stati diffusi nei giorni i scorsi tutti i dettagli sulla nuova guida Michelin ai ristoranti italiani. E’ la guida che assegna le stelle Michelin che fanno spesso la fortuna di questa o quella realtà della ristorazione e sono in grado di lanciare autentiche star internazionali tra gli chef più rinomati. Chef stellati che spesso diventano anche star televisive, molto conosciute e amate al grande pubblico.

Bene, la Guida Michelin 2024 ha solo buone notizie per la Sardegna, la prima è che vengono confermati tutti i 6 ristoranti stellati dello scorso anno. Tutti i ristoranti stellati della Sardegna hanno conquistato 1 stella Michelin (su un massimo di 3). Da segnalare che Fradis Minoris, sulla laguna di Nora, a Pula, dello chef Francesco Stara, conquista per la terza volta anche la Stella Verde della sostenibilità.

La seconda buona notizia è che aumentano di tre unità i “ristoranti Bib Gourmand in Sardegna“, quei ristoranti cioè dall’eccellente rapporto qualità prezzo sempre secondo gli esperti della guida Michelin. Le nuove entrate sono Chiaroscuro e Old friend a Cagliari, Sa Mandra ad Alghero.

La terza buona notizia è che la Sardegna è al primo posto per numero di ristoranti che sono stati inseriti nella nuova Guida Michelin Italia, con otto nuovi locali: 3 a Cagliari, 2 ad Alghero, 1 a Porto Rotondo e a Santa Teresa Gallura. E qua dobbiamo fare una riflessione, perché se da un lato l’offerta gastronomica in Sardegna è in costante crescita qualitativa, allo stesso tempo la nostra cucina era stata troppo a lungo trascurata dalle grandi guide gastronomiche italiane.

Tutti i ristoranti stellati in Sardegna nel 2024:

Arzachena – Somu in piazza Due Vele a Baia Sardinia (nel nord est della Sardegna, è il terzo anno di fila che riceve la stella),

in piazza Due Vele a (nel nord est della Sardegna, è il terzo anno di fila che riceve la stella), Arzachena – ConFusion in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di Porto Cervo (nel nord est della Sardegna, sesto anno di fila),

in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di (nel nord est della Sardegna, sesto anno di fila), Cagliari – Dal Corsaro in viale Regina Margherita 28, a Cagliari (nel sud Sardegna, ottavo anno consecutivo),

in viale Regina Margherita 28, a (nel sud Sardegna, ottavo anno consecutivo), Pula – Fradis Minoris presso la laguna di Nora a Pula (nel sud ovest della Sardegna, terzo anno),

presso la laguna di Nora a (nel sud ovest della Sardegna, terzo anno), San Teodoro – Gusto by Sadler in via Tavolara, località Lu Fraili di Sotto a San Teodoro (nel nord est della Sardegna, terzo anno);

in via Tavolara, località Lu Fraili di Sotto a (nel nord est della Sardegna, terzo anno); San Pantaleo – Il Fuoco Sacro in via Buddeu a San Pantaleo (in territorio di Olbia, nel nord est della Sardegna, secondo anno)

I nuovi ristoranti della Sardegna (non stellati) inseriti nella Guida Michelin 2024:

Alghero – Musciora in via Mazzini 59, Alghero

in via Mazzini 59, Alghero Alghero – La Saletta in via fratelli Kennedy 27/b, Alghero

in via fratelli Kennedy 27/b, Alghero Cagliari – ChiaroScuro nel corso Vittorio Emanuele II 380, Cagliari ( Bib Gourmand : miglior rapporto qualità-prezzo)

nel corso Vittorio Emanuele II 380, Cagliari ( : miglior rapporto qualità-prezzo) Cagliari – Da Marino al St Remy in via San Salvatore da Horta 7, Cagliari

in via San Salvatore da Horta 7, Cagliari Cagliari – Old Friend via Giuseppe Cesare Abba 51, Cagliari ( Bib Gourmand : miglior rapporto qualità-prezzo)

via Giuseppe Cesare Abba 51, Cagliari ( : miglior rapporto qualità-prezzo) Porto Rotondo – Deste , in piazza Rudalza 6, Porto Rotondo

, in piazza Rudalza 6, Porto Rotondo Santa Teresa Gallura – Millo Ristorante , in via Garibaldi 4, Santa Teresa Gallura

, in via Garibaldi 4, Santa Teresa Gallura Valledoria – Mesadoria, in corso Europa 71, Valledoria

Cosa sono le Stelle Michelin?

E se vi state chiedendo cosa sono nel dettaglio le stelle Michelin e come vengono valutati i ristoranti, eccovi qualche informazione più precisa in merito, così da togliervi qualsiasi curiosità.

Le stelle Michelin costituiscono un prestigioso riconoscimento gastronomico conferito dalla rinomata guida Michelin, nota per valutare ristoranti e hotel a livello internazionale. Questo sistema di valutazione, suddiviso in una scala da una a tre stelle, offre una guida agli appassionati di cucina e ai viaggiatori alla ricerca di esperienze culinarie straordinarie.

Una stella Michelin: Rappresenta un livello di eccellenza culinaria che giustifica una sosta durante il viaggio. I ristoranti con una stella Michelin offrono una cucina molto buona e sono considerati destinazioni di valore. Due stelle Michelin: Indicano una cucina eccezionale che merita una deviazione specifica nel percorso di viaggio. I ristoranti con due stelle sono riconosciuti per la loro straordinaria qualità culinaria e creatività. Tre stelle Michelin: Simboleggiano il massimo livello di eccellenza gastronomica. I ristoranti con tre stelle Michelin offrono un’esperienza culinaria straordinaria, giustificando un viaggio appositamente pianificato per assaporare la loro cucina unica e superlativa.

Le stelle Michelin sono assegnate da critici anonimi, esperti nel campo, che valutano vari aspetti, tra cui la qualità degli ingredienti, la creatività culinaria, la maestria tecnica e l’originalità dei piatti. Allo stesso tempo vengono tenute d’acconto ulteriori variabili come l’arredamento, il servizio, le carte dei vini, pulizia e igiene dei locali e simili. Ottenere una stella Michelin è un onore ambito nell’industria culinaria, e i ristoranti che le ricevono sono spesso considerati tra i migliori al mondo. La guida Michelin rappresenta un faro guida per gli amanti del buon cibo e dei viaggi culinari.

Come si ottengono le Stelle Michelin?

Ottenere una stella Michelin non è un processo volontario da parte dei ristoratori; al contrario, è basato su una valutazione effettuata dagli ispettori della guida Michelin. Per ottenere una o più stelle Michelin, il ristorante deve trovarsi in un luogo coperto dalla mappa Michelin, deve offrire piatti di altissima qualità realizzati con ingredienti di prima scelta, deve possedere personale e atmosfera accoglienti, i locali devono spiccare pulizia e igiene che devono essere impeccabili (in cucina e non solo).

Gli ispettori visitano i ristoranti in modo anonimo, senza che i proprietari o lo staff siano a conoscenza della loro presenza. Questo approccio mira a garantire una valutazione imparziale e autentica della qualità della cucina offerta.

I ristoranti non richiedono o pagano per essere valutati dalla guida Michelin. La guida utilizza il suo processo di selezione indipendente per individuare i ristoranti che ritengono meritevoli delle prestigiose stelle. La valutazione tiene conto di diversi criteri, tra cui la qualità degli ingredienti, la maestria tecnica del cuoco, la creatività culinaria e la coerenza nel tempo.

L’assegnazione di una stella Michelin è quindi il risultato di un riconoscimento ottenuto attraverso il lavoro e l’impegno dimostrati nel campo culinario, e non è influenzata dalla volontà o dalla richiesta del ristorante stesso.

