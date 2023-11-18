Stelle Michelin Sardegna 2024: confermati i 6 ristoranti stellati, ma record di ingressi nella guida!
Stelle Michelin Sardegna 2024: sono stati diffusi nei giorni i scorsi tutti i dettagli sulla nuova guida Michelin ai ristoranti italiani. E’ la guida che assegna le stelle Michelin che fanno spesso la fortuna di questa o quella realtà della ristorazione e sono in grado di lanciare autentiche star internazionali tra gli chef più rinomati. Chef stellati che spesso diventano anche star televisive, molto conosciute e amate al grande pubblico.
Bene, la Guida Michelin 2024 ha solo buone notizie per la Sardegna, la prima è che vengono confermati tutti i 6 ristoranti stellati dello scorso anno. Tutti i ristoranti stellati della Sardegna hanno conquistato 1 stella Michelin (su un massimo di 3). Da segnalare che Fradis Minoris, sulla laguna di Nora, a Pula, dello chef Francesco Stara, conquista per la terza volta anche la Stella Verde della sostenibilità.
La seconda buona notizia è che aumentano di tre unità i “ristoranti Bib Gourmand in Sardegna“, quei ristoranti cioè dall’eccellente rapporto qualità prezzo sempre secondo gli esperti della guida Michelin. Le nuove entrate sono Chiaroscuro e Old friend a Cagliari, Sa Mandra ad Alghero.
La terza buona notizia è che la Sardegna è al primo posto per numero di ristoranti che sono stati inseriti nella nuova Guida Michelin Italia, con otto nuovi locali: 3 a Cagliari, 2 ad Alghero, 1 a Porto Rotondo e a Santa Teresa Gallura. E qua dobbiamo fare una riflessione, perché se da un lato l’offerta gastronomica in Sardegna è in costante crescita qualitativa, allo stesso tempo la nostra cucina era stata troppo a lungo trascurata dalle grandi guide gastronomiche italiane.
Tutti i ristoranti stellati in Sardegna nel 2024:
- Arzachena – Somu in piazza Due Vele a Baia Sardinia (nel nord est della Sardegna, è il terzo anno di fila che riceve la stella),
- Arzachena – ConFusion in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di Porto Cervo (nel nord est della Sardegna, sesto anno di fila),
- Cagliari – Dal Corsaro in viale Regina Margherita 28, a Cagliari (nel sud Sardegna, ottavo anno consecutivo),
- Pula – Fradis Minoris presso la laguna di Nora a Pula (nel sud ovest della Sardegna, terzo anno),
- San Teodoro – Gusto by Sadler in via Tavolara, località Lu Fraili di Sotto a San Teodoro (nel nord est della Sardegna, terzo anno);
- San Pantaleo – Il Fuoco Sacro in via Buddeu a San Pantaleo (in territorio di Olbia, nel nord est della Sardegna, secondo anno)
I nuovi ristoranti della Sardegna (non stellati) inseriti nella Guida Michelin 2024:
- Alghero – Musciora in via Mazzini 59, Alghero
- Alghero – La Saletta in via fratelli Kennedy 27/b, Alghero
- Cagliari – ChiaroScuro nel corso Vittorio Emanuele II 380, Cagliari (Bib Gourmand: miglior rapporto qualità-prezzo)
- Cagliari – Da Marino al St Remy in via San Salvatore da Horta 7, Cagliari
- Cagliari – Old Friend via Giuseppe Cesare Abba 51, Cagliari (Bib Gourmand: miglior rapporto qualità-prezzo)
- Porto Rotondo – Deste, in piazza Rudalza 6, Porto Rotondo
- Santa Teresa Gallura – Millo Ristorante, in via Garibaldi 4, Santa Teresa Gallura
- Valledoria – Mesadoria, in corso Europa 71, Valledoria
Cosa sono le Stelle Michelin?
E se vi state chiedendo cosa sono nel dettaglio le stelle Michelin e come vengono valutati i ristoranti, eccovi qualche informazione più precisa in merito, così da togliervi qualsiasi curiosità.
Le stelle Michelin costituiscono un prestigioso riconoscimento gastronomico conferito dalla rinomata guida Michelin, nota per valutare ristoranti e hotel a livello internazionale. Questo sistema di valutazione, suddiviso in una scala da una a tre stelle, offre una guida agli appassionati di cucina e ai viaggiatori alla ricerca di esperienze culinarie straordinarie.
- Una stella Michelin: Rappresenta un livello di eccellenza culinaria che giustifica una sosta durante il viaggio. I ristoranti con una stella Michelin offrono una cucina molto buona e sono considerati destinazioni di valore.
- Due stelle Michelin: Indicano una cucina eccezionale che merita una deviazione specifica nel percorso di viaggio. I ristoranti con due stelle sono riconosciuti per la loro straordinaria qualità culinaria e creatività.
- Tre stelle Michelin: Simboleggiano il massimo livello di eccellenza gastronomica. I ristoranti con tre stelle Michelin offrono un’esperienza culinaria straordinaria, giustificando un viaggio appositamente pianificato per assaporare la loro cucina unica e superlativa.
Le stelle Michelin sono assegnate da critici anonimi, esperti nel campo, che valutano vari aspetti, tra cui la qualità degli ingredienti, la creatività culinaria, la maestria tecnica e l’originalità dei piatti. Allo stesso tempo vengono tenute d’acconto ulteriori variabili come l’arredamento, il servizio, le carte dei vini, pulizia e igiene dei locali e simili. Ottenere una stella Michelin è un onore ambito nell’industria culinaria, e i ristoranti che le ricevono sono spesso considerati tra i migliori al mondo. La guida Michelin rappresenta un faro guida per gli amanti del buon cibo e dei viaggi culinari.
Come si ottengono le Stelle Michelin?
Ottenere una stella Michelin non è un processo volontario da parte dei ristoratori; al contrario, è basato su una valutazione effettuata dagli ispettori della guida Michelin. Per ottenere una o più stelle Michelin, il ristorante deve trovarsi in un luogo coperto dalla mappa Michelin, deve offrire piatti di altissima qualità realizzati con ingredienti di prima scelta, deve possedere personale e atmosfera accoglienti, i locali devono spiccare pulizia e igiene che devono essere impeccabili (in cucina e non solo).
Gli ispettori visitano i ristoranti in modo anonimo, senza che i proprietari o lo staff siano a conoscenza della loro presenza. Questo approccio mira a garantire una valutazione imparziale e autentica della qualità della cucina offerta.
I ristoranti non richiedono o pagano per essere valutati dalla guida Michelin. La guida utilizza il suo processo di selezione indipendente per individuare i ristoranti che ritengono meritevoli delle prestigiose stelle. La valutazione tiene conto di diversi criteri, tra cui la qualità degli ingredienti, la maestria tecnica del cuoco, la creatività culinaria e la coerenza nel tempo.
L’assegnazione di una stella Michelin è quindi il risultato di un riconoscimento ottenuto attraverso il lavoro e l’impegno dimostrati nel campo culinario, e non è influenzata dalla volontà o dalla richiesta del ristorante stesso.
