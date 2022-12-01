Eventi Natale Alghero 2023, dall’Immacolata all’Epifania: abbiamo già dedicato due articoli agli eventi di fine anno ad Alghero, il primo è dedicato all’attesissimo “Capodanno 2024” con il concerto di Ligabue e il secondo al mitico Birralguer (la celebre festa della birra in edizione dicembrina), che quest’anno è stato anticipato a subito prima di Natale.

In questo articolo invece, vi spieghiamo l’intero programma del Cap d’any ad Alghero, dal 3 dicembre 2023 all’ 8 gennaio 2024 che prevede tanti concerti, tante esibizioni itineranti, ballo, danza, spettacoli e commedie teatrali, aperitivi musicali, musica jazz, folk, world music, cantautorale, corale, giovane e commerciale, manifestazioni sportive, animazioni per bambini, visite guidate e tanto altro ancora.

Programma Eventi Alghero da Natale all’Epifania:

Programmi così lunghi redatti così in anticipo possono sempre essere oggetto di modifiche, integrazioni e cancellazioni. Perciò vi consigliamo di visitare anche il sito del Cap d'Any.