Natale a Stintino 2024: non solo il grande presepe a grandezza naturale, confermata anche quest’anno a Stintino un’altra attrazione di grande successo per il “Naddali a l’Isthintini“. Durante le festività del Natale 2024 a Stintino infatti, arriva la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, che aprirà dall’8 dicembre 2024 all’7 gennaio 2025 tra decorazioni, luci scintillanti e musica natalizia.

Pista di ghiaccio aperta dall’ 8 dicembre 2024 (Immacolata):

La pista di ghiaccio di Stintino, in largo Cala d’Oliva, pienamente immersa nella magia del Natale di questo bel borgo turistico della Sardegna nord occidentale, in un ambiente festivo e accogliente, perfetto per famiglie, gruppi di amici e pattinatori di tutte le età.

La pista di pattinaggio verrà realizzata in ghiaccio sintetico di alta qualità, così da garantire un’esperienza di pattinaggio sicura e piacevole. Essa sarà inoltre aperta a tutti, sia ai pattinatori alle prime armi, che a quelli più esperti.

L’inaugurazione è prevista per l’8 dicembre 2024, alle ore 16:00. Le prime due mezz’ore saranno gratuite, un’occasione imperdibile per provare o ritrovare la gioia del pattinaggio.

Orari di apertura:

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni dall’8 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 16:00 alle ore 20:00

: dalle ore 16:00 alle ore 20:00 Il sabato e la domenica: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook turistica del Comune di Stintino. Per maggiori informazioni o per aperture straordinarie: 391 1490532

Dove si trova la pista di ghiaccio di Stintino e come arrivarci:

La pista di pattinaggio su ghiaccio, lo ricordo, si trova largo Cala d’oliva a Stintino.

