Casa di Babbo Natale 2023 a Oristano: arriva per il secondo anno consecutivo la “Casa di Babbo Natale” a Oristano, l’appuntamento è dall’8 al 24 dicembre 2023 , presso il giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni (con ingresso da via Sant’Antonio). La casa di Babbo Natale quest’anno sarà ancora più grande, con nuovi segreti e tante magie.

Confermati il salotto la cucina e la camera da letto di Babbo Natale, ma anche la fabbrica dei giocattoli e l’ufficio postale!

Trovate invece qui –> i principali eventi e mercatini di Natale 2023 in Sardegna.

La casa di Babbo Natale a Oristano:

Saranno gli amici Elfi a guidarci attraverso i segreti del Natale e alla scoperta della vita quotidiana di Babbo Natale. Proprio il vecchietto più amato al mondo sarà lì ad accogliere i visitatori nel suo salotto, sempre pronto per un saluto caloroso e una foto ricordo.

Non mancheranno neanche tanti eventi collaterali, che deve essere però ancora pubblicato (aggiorneremo l’articolo non appena lo avremo).

Orario di apertura:

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 16:00 alle ore 20:30

: dalle ore 16:00 alle ore 20:30 Sabato e domenica: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00

Biglietto di ingresso:

L’ingresso alla Casa di Babbo Natale a Oristano è a pagamento e costa 5 euro, acquistabile sia all’ingresso, che online.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento. Ricordo anche che l’evento gode del patrocinio del Comune di Oristano. Per info e prenotazioni potete utilizzare anche i seguenti contatti:

378 084 8679

info@sardegnachristmasvillage.it

Dove si trova e come arrivare alla Casa di Babbo Natale di Oristano:

