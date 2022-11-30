Capodanno 2023 a Sassari: nel vasto calendario degli eventi del Natale 2022 a Sassari, che sono partiti il 2 dicembre scorso, per arrivare fino all’epifania nel nuovo anno, c’è anche il programma del Capodanno 2023.

Bene, chi per l’ultimo dell’anno si aspettava un bel concerto, magari con un nome di richiamo è rimasto deluso, per la notte di San Silvestro infatti il Comune di Sassari ha deciso di farci ballare in ben 4 piazze, del centro e non solo: piazza Santa Caterina, piazza Castello, piazza Sant’Antonio e piazza Madonna del Latte Dolce.

L’evento comincerà alle ore 22:00 dell’ultimo dell’anno, cioè la sera del 31 dicembre 2022 e proseguirà fino alle 02:00 del mattino di domenica 1 gennaio 2023 con deejay, animatori, ballerini e performer che si alterneranno per coinvolgere il pubblico di ogni età.

Si è scelto il ballo di gruppo al fine di creare un momento di convivialità e condivisione e di offrire un’alternativa a chi non desidera o non ha la possibilità di festeggiare l’ultimo dell’anno altrove. Il “Capodanno in piazza 2023” è promosso dal Comune di Sassari in collaborazione con l’ASD Gran Ballo New Dance .

Programma Capodanno Sassari 2023:

Sabato, 31 dicembre 2022:

ore 22:00 – Inizio spettacolo nelle piazze cittadine

