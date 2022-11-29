Natale 2022 a Sassari: è stato presentato stamane il cartellone degli eventi in programma a Sassari durante le festività natalizie, dai primi di dicembre fino all’epifania, passando per il Capodanno 2023. Un programma molto ampio e molto vario, con spettacoli e animazione per tutti i gusti e non solo nel centro città (sono inclusi, ad esempio, anche Latte dolce e l’Argentiera): dal 2 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 .

Vediamo prima gli eventi principali e poi il programma completo giorno per giorno, ora per ora, del Natale a Sassari. Trovate invece a questo link –> gli eventi di Natale in Sardegna!

Proiezioni e installazioni luminose:

Senza le luci che Natale sarebbe? Tornano perciò le installazioni luminose nelle piazze, con una importante novità: la proiezione sull’ex Hotel Turritania in piazza Sant’Antonio. Da citare anche la proiezione natalizia anche su un palazzo privato nei pressi della chiesa di Santa Maria di Betlem, che darà il benvenuto a chi arriva da Alghero e Porto Torres. Le proiezioni saranno in :

Piazza d’Italia

Piazza Fiume

Emiciclo Garibaldi

Piazza Duomo

Piazza Sant’Antonio

Piazza Santa Maria

Alberi luminosi alti ben 5 metri verranno invece installati nei quartieri di Monte Rosello e di Latte Dolce. Gli alberi di Natale luminosi saranno posizionati in:

Piazza Castello

Via Brigata Sassari

Piazza Tola

Piazza Cuore Immacolato

Piazza Madonna del Latte Dolce

Giovedì 8 dicembre 2022 verrà inaugurato il “Presepe d’Artista”, costituito da grandi grandi quadri luminosi che splenderanno all’interno dei Giardini pubblici tra via Tavolara e viale Italia e che proporranno le opere più importanti della storia dell’arte che hanno interpretato il tema della nascita di Gesù.

Torna anche “Luci in Miniera” all’Argentiera, uno degli eventi inseriti nella programmazione culturale di “MAR – Miniera ARgentiera” per la valorizzazione del borgo minerario. Si parte dal 4 dicembre 2022, con la possibilità di visitare la miniera, ammirare le installazioni luminose e partecipare ai laboratori per grandi e piccini.

La Casa di Babbo Natale e altri eventi per bambini:

Anche Sassari avrà la sua Casa di Babbo Natale, che verrà allestita in piazza Fiume con tante decorazioni natalizie (incluse renne e slitta) e aperta al pubblico dal 7 al 24 dicembre 2022 . Babbo Natale accoglierà tutti i bambini nella sua casetta per ricevere le letterine e immortalare questo prezioso momento con una bella fotografia. La casa di Babbo Natale a Sassari aprirà tutti i giorni con orario che va dalle ore 15:00 alle 20:00. L’Elfo magico e gli altri personaggi incanteranno tutti con giochi di prestigio e bolle di sapone. Sono previsti quindi anche giochi e animazione per i bambini.

Dal 3 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023 inoltre, in piazza Castello e in piazza d’Italia verranno allestiti due piccoli luna park per i bambini, con 6 giostrine il primo e 5 il secondo.

Da non perdere anche una nuova edizione di “Santu Nigora, il nostro Santa Claus” che si svolgerà mercoledì 7 dicembre 2022 a partire dalle ore 16:30 dalla libreria di largo Cavallotti, tra sfilate, cori natalizi, performance e interventi teatrali a cura dell’’associazione Tusitala storytelling.

Torna il 18 dicembre 2022, a partire dalle ore 17:00, presso la palestra della scuola di San Donato, anche la “Festa dell’albero di Natale” durante la quale saranno distribuiti i regali ai bambini del quartiere.

Programma eventi del Natale 2022 a Sassari:

Ma vediamo subito il grande programma del Natale a Sassari, tra canti di Natale, concerti di musica lirica e jazz, sfilate, i festeggiamenti per il Santo Patrono, teatro, docufilm, premi letterari, presentazioni di libri e tanto altro ancora.

Spiccano inoltre il concerto di Al Bano previsto per sabato 17 dicembre 2022 presso il teatro comunale e quello di Claudio Baglioni che salirà sullo stesso palco martedì 27 dicembre 2022.

Eventi Natale 2022 Sassari, dal 2 al 6 dicembre 2022:

Eventi Natale Sassari 2022, dal 7 al 10 dicembre 2022:

Eventi Natale Sassari, dall’11 al 15 dicembre 2022:

Eventi Natale Sassari, dal 17 al 22 dicembre 2022:

Eventi del Natale a Sassari, dal 22 al 31 dicembre 2022:

Capodanno 2023 a Sassari:

Niente concerti o grandi nomi per il Capodanno a Sassari, si punterà invece sui balli latino americani e di gruppo, in collaborazione con le associazioni e le scuole di ballo cittadine. L’evento sarà diffuso e interesserà ben 4 piazze cittadine:

piazza Santa Caterina,

piazza Moretti,

piazza Madonna del Latte Dolce,

piazza Sant’Antonio.

Eventi a Sassari nel periodo dell’Epifania 2023:

Dove si trova e come arrivare a Sassari:

