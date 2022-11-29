Natale 2022 ad Aggius, programma di mercatini ed eventi di Natale: anche il Comune di Aggius ha predisposto un fitto calendario di eventi in occasione delle ormai prossime festività del Santo Natale, dall’ 8 al 27 dicembre 2022 . Occasione per respirare di nuovo la serenità tipica dell‘atmosfera natalizia, tra idee regalo, produttori locali e animazione a tema per grandi e, soprattutto, piccini.

E allora eccovi il calendario completo di apertura dei Mercatini di Natale ad Aggius, dalle ore 17:00 alle 21:00 nelle vie del centro storico, e degli eventi collaterali.

Trovate invece qui i principali eventi e mercatini di Natale in Sardegna.

Eventi Natale Aggius 2022:

Dall’inaugurazione dei mercatini di Natale nel giorno dell’Immacolata, tra chiusoni con pulpuzzi e accompagnamento musicale, a giochi, balli, laboratori, intrattenimenti e mascotte per i più piccoli. E ancora concerti di Natale, circo di strada, musica live presentazioni di libri, cene a base di pesce, pulenta, frittelle, frijoli, fascjiolu e tanto altro ancora.

Dove si trova e come arrivare ad Aggius:

Ricordo che Aggius si trova nel cuore della Gallura dell’interno, a poca distanza da Tempio Pausania, in un territorio di rara bellezza, nel quale si svolsero anche le vicende poi narrate nel film “Il muto di Gallura“.

