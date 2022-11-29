Festa del Novello a Berchidda: scopri il programma di sabato 3 dicembre 2022!

Festa del Novello a Berchidda: si svolgerà nell’intera giornata di sabato prossimo, il 3 dicembre 2022 , la “Festa del novello” di Berchidda, tra visite guidate, tipicità locali, le degustazioni di vino novello di ben 11 produttori e musica.

Si comincia alle ore 9 del mattino presso la cantina Giogantinu, al pomeriggio e alla sera spazio a concerti e degustazioni al museo del vino e in piazza del Popolo. Alcuni eventi sono su prenotazione.

Noi vi ricordiamo anche che, nel weekend successivo, quello del 10 e 11 dicembre 2022, sempre a Berchidda, cii sarà l’attesa manifestazione pre-natalizia “Note de Chelu“.

Festa del Novello a Berchidda, programma:

Sabato, 3 dicembre 2022:

ore 09:00 – Visita guidata alla cantina Giogantinu , per info e prenotazioni 079 704 163

, per info e prenotazioni 079 704 163 ore 16:00 – Museo del vino – Ap Clarinet Band, concerto e degustazioni , per info e prenotazioni 392 580 2161 / 339 196 6209

, per info e prenotazioni 392 580 2161 / 339 196 6209 ore 18:00 – Piazza del Popolo – Apertura stand: degustazione di vino novello e prodotti locali, sulle note musicali del gruppo Folk sassarese “Luciano Galleri”

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Berchidda:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: