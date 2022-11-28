Mojos e Marigas a Samugheo: torna quest’anno – il 30 settembre e 1 ottobre 2023 – la manifestazione “Mojos e Marigas” a Samugheo, importante borgo del Mandrolisai, ma ancora in provincia di Oristano (gli altri comuni della regione storica del Mandrolisai – Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo – si trovano infatti in provincia di Nuoro). Siamo vicini al centro geografico della Sardegna.

Si tratta di due giornate dedicate al pane, al vino e ai prodotti della tradizione agroalimentare Samughese e del Mandrolisai. La seconda edizione della manifestazione viene anticipata di 2 mesi circa in calendario rispetto all’anno precedente, quando si svolse ai primi di dicembre.

Mojos e Marigas a Samugheo, programma:

Sabato, 30 settembre 2023:

ore 10:30: Laboratorio sulla realizzazione del pane tradizionale con grano biologico e lievito madre Casa Serra – Dibattito sugli aspetti che legano pane, salute e alimentazione . Intervengono il Prof. Giovanni Antonio Farris e il Prof. Costantino Palmas

ore 18:30 – Talk Impresa diretta , Alessandra Guigoni (antropologa) dialoga con: Carlo Salvatore III Laconi (MicroCHOC by Simlinks), Giampietro Tronci (Progetto Barega), Francesco Urgu (Bisos) Carlo Sanna (SART APP), Paolo Frongia (Dhea Mather) e Jessica Cani (comunicazione enogastronomica)

, Alessandra Guigoni (antropologa) dialoga con: Carlo Salvatore III Laconi (MicroCHOC by Simlinks), Giampietro Tronci (Progetto Barega), Francesco Urgu (Bisos) Carlo Sanna (SART APP), Paolo Frongia (Dhea Mather) e Jessica Cani (comunicazione enogastronomica) ore 20:00 – Centro storico – Street food locale per le vie del centro

ore 21:30 – SeuinStreet Band in concerto

a seguire – Balli in piazza con Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni.

Domenica, 1 ottobre 2023:

ore 10:00 Centro storico – Panificazione e degustazione dei prodotti locali attraverso is pratzas del paese Casa Serra, Casa Caddeo, Sa ommo de Daniele Mura – Apertura mostra dei pani

ore 17:00 – Talk La bellezza salverà il mondo , Alessandra Guigoni (antropologa) dialoga con Emilio Casalini, giornalista RAI e con: Massimiliano Messina (presidente Imago Mundi) e Fabio Pinna (docente Università di Cagliari)

, Alessandra Guigoni (antropologa) dialoga con Emilio Casalini, giornalista RAI e con: Massimiliano Messina (presidente Imago Mundi) e Fabio Pinna (docente Università di Cagliari) A seguire – Balli in piazza con Roberto Fadda e Montisci

Cosa fare a Samugheo per Mojos e Marigas:

Elenco dei 22 siti visitabili per Mojos e Marigas, attraverso un itinerario diversificato che coinvolge il centro storico di Samugheo alla scoperta delle peculiarità enogastronomiche del territorio, più mostre, artigianato e folklore.

Dove dormire a Samugheo :

Se volete dormire a Samugheo potete prenotare direttamente online la vostra sistemazione, altrimenti trovate tutti i B&B e affittacamere nel sito del Comune.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Mojos e Marigas è un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Samugheo per valorizzare il mondo dell’agroalimentare locale, in collaborazione con le associazioni del territorio: Ecorurality, Accademia Lievito Madre, Su Mamudinu, Auser, Giardino Fiorito, AVIS Samugheo, US Samugheo, LAS Samugheo. Ad essi vi rimandiamo per maggiori informazioni, dettagli ed eventuali cambiamenti o integrazioni al programma. Questa è la pagina Facebook e questa la pagina Instagram dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Samugheo:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: