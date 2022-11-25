Capodanno Olbia 2023 con il concerto di Emma Marrone!
Capodanno Olbia 2023 con il concerto di Emma Marrone, programma: adesso è ufficiale, dopo le voci iniziali che davano tre possibili voci femminile protagoniste del Capodanno a Olbia, con la lista dei nomi papabili infine ristretta a Elodie ed Emma Marrone adesso possiamo darvi il nome della cantante che salirà sul palco di Olbia nella notte di San Silvestro.
Il Capodanno 2023 a Olbia:
Il Capodanno 2023 a Olbia sarà con il concerto di Emma Marrone (trovi invece qui i programmi ufficiali del Capodanno 2023 in Sardegna).
Emma Marrone è una cantante salentina, benché nata a Firenze, che venne lanciata da “Amici“, fino a vincere il Festival di Sanremo nel 2012, con “Non è l’inferno“. Qui sotto la riascoltiamo in “Amami” <3.
Confermata anche la location per la serata spettacolo dell’ultimo dell’anno, che sarà sempre quella, centralissima, del molo Brin. Vediamo subito il programma completo della serata.
Programma Capodanno 2023 a Olbia:
Sabato, 31 dicembre 2022:
- ore 22:30 – Molo Brin – Concerto di Emma Marrone
- ore 00:00 – Molo Brin – Spettacolo fuochi d’artificio
- a seguire – Molo Brin – DJ set
Ordinanze:
Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato diverse ordinanze che regoleranno la notte di Capodanno a Olbia, leggetele bene per non incorrere in inutili multe:
- Ordinanza numero 97/2022 – Musica nei locali: la notte del 31 dicembre i pubblici esercizi potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta fino alle ore 3.00 del mattino. Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita all’esterno e negli ambienti abitativi.
- Ordinanza numero 96/2022 – No bevande: in tutto il territorio comunale è vietato il consumo, la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine, dalle ore 19.00 del 31 dicembre e fino alle ore 07.00 del 1 gennaio. I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.
- Ordinanza numero 98/2022 – Niente botti – dalle ore 17.00 del 31 dicembre e fino alle ore 07.00 dell’1 gennaio, è vietata la detenzione e la vendita su area pubblica di articoli pirici (mortaretti, petardi e simili). Nello stesso arco di tempo, ad eccezione dei soggetti legittimati al possesso ed all’uso degli stessi, è fatto divieto di utilizzare su area pubblica articoli pirici di qualsivoglia natura. I fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici, scoppiettanti, crepitanti, fischianti, ad eccezione dei manufatti ad esclusivo effetto luce, se conformi alle normative vigenti, potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di aree private e senza recare alcun disagio a persone ed animali.
Il Capodanno 2023 in Sardegna:
Comincia quindi a delinearsi il programma del Capodanno in Sardegna, dopo l’annuncio di Max Pezzali per il Cap d’Any 2023 ad Alghero e Shade a Iglesias, mentre a Cagliari è ufficiale il concerto di Blanco.
