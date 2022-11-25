Eventi del 25, 26 e 27 novembre 2022 in Sardegna: è una giornata importante quella di oggi nel mondo e non stiamo parlando delle offerte del Black Friday su Amazon, ma della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“, un argomento che sta molto a cuore a noi come blog, ma anche alle istituzioni, sia nazionali che locali. E infatti fino a domenica è tutto un susseguirsi di iniziative di sensibilizzazione contro la “violenza di genere”. Ne troverete praticamente in ogni paese della Sardegna, per maggiori info consultate la pagina Facebook o il sito internet del vostro Comune.

Ma è anche un importate fine settimana per quanto riguarda feste e sagre, con “Autunno in Barbargia” che fa tappa a Ollolai; con Saboris Antigus che fa tappa a Siurgus Donigala; con il “Weekend del gusto” a Sassari e “Su trinta e S’ant’Andria” la notte bianca del vino nuovo a Ozieri.

E poi ancora la “Festa del cioccolato” a Oristano, la “Festa del carciofo” a Villasor, la “Sagra del riso” a Simaxis, la prima edizione della “Sagra della patata” a Badesi, “Pane e Olio” a Ilbono e tanto altro ancora.

Da segnalare, per gli amanti delle tradizioni sardi, dei balli e canti della nostra isola, la manifestazione “Identidades” a Irgoli, nella valle del Cedrino. ricordo infine che continua la mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh a Cagliari, potete comprare i biglietti online.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 25, 26 e 27 novembre 2022 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E ricordate, per non perdere neanche un evento tra quelli che segnaliamo: iscrivetevi al nostro canale Telegram.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.