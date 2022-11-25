Sagra della patata di Badesi 2024: scopri il programma di sabato 30 novembre 2024!

Daniele Puddu 25 Novembre 2022
Sagra patata Badesi 2024, manifesto con programma, data, menù e orari

Ecco il menù della cena, ovviamente a base di patate, gli orari e cosa fare durante l’evento.

Sagra della patata di Badesi: torna anche quest’anno a Badesi, comune gallurese a metà strada tra Castelsardo e la Costa rossa, la “Sagra della patata“, che sabato 30 novembre 2024 giungerà alla sua terza edizione.

L’appuntamento è, come sempre, in piazza Maestrale a Badesi a partire dalle ore 20:00.

In programma una cena, con il menù che prevede:

  • pasta con patate, pancetta e provola,
  • insalata di patate,
  • chips e polpette fritte.

La serata sarà inoltre accompagnata dalla musica della bandVoodoo music from the stars“.

Sagra della patata di Badesi, programma:

Sabato, 30 novembre 2024:

  • ore 20:00 – Cena e intrattenimento musicale

Durante la serata musica dal vivo con il trio The Bridge.

Dove si trova piazza Maestrale a Badesi e come raggiungerla:

Badesi si trova nel nord Sardegna, grosso modo a metà strada tra Castelsardo e Trinità d’Agultu (ma più vicina a quest’ultima), ecco la posizione esatta della piazza, riducete lo zoom per vedere meglio dove si trova il paese.

