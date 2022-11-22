Volo diretto Cagliari-Göteborg: se, come abbiamo visto, durante l’inverno la Sardegna si trova ad essere decisamente isolata a causa della scarsità di rotte verso l’Europa, così non si può dire per la primavera estate. Per l’alta stagione turistica infatti continuano ad arrivare notizie di nuove rotte. La notizia di oggi è l’apertura della rotta tra Cagliari e Göteborg (aeroporto di Landvetter, alla periferia orientale della città), con un volo diretto che collegherà la Svezia alla Sardegna.

Volo Cagliari-Goteborg, frequenze e tariffe:

Ad operare la nuova tratta sarà come sempre (o quasi), Ryanair. Si parte dal 28 marzo 2023 , con una frequenza bisettimanale: il martedì e il sabato. I biglietti sono già in vendita (abbiamo trovato tariffe a partire da 44,99 euro se si vola leggeri).

Una grande notizia per tutti gli amanti del grande nord e per tutti gli immigrati sardi nell’area.

Ma sarà anche un volo che promette di portare frotte di turisti scandinavi nella nostra isola, sin dalla primavera. I turisti del nord Europa infatti, vista anche la loro pelle chiara e la bassa resistenza al solleone, tendono a viaggiare nei paesi mediterranei in bassa stagione.

Cosa fare a Göteborg:

Göteborg, lo ricordiamo, è il porto commerciale più importante della Svezia, una città in continua espansione turistica e culturale, inserita geograficamente in uno splendido fiordo. Da visitare il distretto di Haga, con le sue caratteristiche case in legno, ma anche il museo della Città di Göteborg (che ha sede nel palazzo che una volta ospitava la potente “Compagnia Svedese delle Indie Orientali“), il Museo d’arte moderna, il Museo della Cultura del Mondo e Liseberg (fra i più grandi parchi divertimento della Scandinavia).

Se invece volete raggiungere Stoccolma, preparatevi a prendere un treno che impiegherà ben 3 ore a percorrere i quasi 500 chilometri che dividono le due città (con prezzi a partire da circa 100 euro, solo andata).

Così David Crognaletti, Direttore Commerciale SOGAER ha dichiarato:

Con estremo piacere anticipiamo una delle novità del network operato da Ryanair nella prossima stagione

Summer. Il nuovo volo per Göteborg, già in vendita, rappresenta un importante passo verso l’ampliamento delle destinazioni nel mercato nordeuropeo. Con questo collegamento il numero di città raggiungibili con voli diretti Ryanair dalla base di Cagliari continua a crescere, così come il numero totale delle destinazioni internazionali.

