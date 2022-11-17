Cagliari–Dubai, ecco il volo diretto, prenota il biglietto: dopo l’annuncio sono arrivati tutti i dettagli sul primo volo intercontinentale diretto da e per la Sardegna, stiamo parlando della nuova tratta Cagliari–Dubai, che verrà operata dalla compagnia Flydubai a partire dal 22 giugno 2023, con frequenza trisettimanale.

Dubai è la capitale degli Emirati Arabi Uniti, che si trovano a sud del golfo Persico. Famosa per essere una città di lussi e turismo d’elité, nonché una delle mete più importanti al mondo per il turismo d’affari, ne abbiamo spesso sentito parlare per le sue opere faraoniche.

Come il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, con un’altezza di quasi 830 metri. Ai suoi piedi ecco la Fontana di Dubai.

Volo Cagliari-Dubai, orari e frequenze:

Sono infatti previsti tre voli alla settimana: il martedì, giovedì e sabato. Il volo parted a Dubai alle ore 07:30 e arriva nel sud Sardegna alle ore 12:35. Quindi si parte dall’aeroporto di Cagliari alle ore 13:30 e si arriva a Dubai alle ore 22:10.

Il volo sarà operato con un Boeing 737 di ultima generazione e offrirà due classi di servizio.

Volo Cagliari-Dubai, tariffe e prenotazioni:

Incuriositi come voi immagino, siamo andati subito sul sito di Flydubai, i prezzi dei biglietti che abbiamo trovato partono da 266,65 euro da Cagliari e da 279,05 euro da Dubai in classe “economy”.

Guide di viaggio Dubai:

Coincidenze da Dubai:

Ricordo che da Dubai si potranno cogliere un gran numero di coincidenze, specie per il Medio Oriente e l’Asia, anche grazie all’accordo di code sharing tra Flydubai e la compagnia Emirates.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per maggiori info e dettagli su orari, check in, bagagli e via dicendo, vi rimandiamo al sito internet della compagnia che opera il volo (disponibile in lingua araba, inglese e russa).

