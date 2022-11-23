Black Friday Volotea 2022 con 200mila biglietti scontati a partire da 15 euro, anche dalla Sardegna!

Black Friday Volotea 2022: è periodo di Black Friday, i grandi sconti di fine novembre che ormai hanno invaso ogni categoria commerciale, non solo il Black Friday di Amazon quindi, ma anche i voli e viaggi. Oggi vi parliamo dell’offerta per il Black Friday di Volotea che ha messo in vendita ben 200 mila biglietti a tariffe scontate sul suo network europeo. Si parte da 15 euro , che diventano 9 euro per chi fa parte del club Megavolotea.

La tariffa scontata, che è soggetta a disponibilità, è valida solo per prenotazioni effettuate da adesso al 25 novembre 2022 (incluso) e per volare da 23 novembre 2022 ad 31 ottobre 2023. A onor del vero le rotte scontate dalla Sardegna non sono tantissime, solo tre per la precisione, ma occhio alla rete di coincidenze che si possono prendere dai grandi hub della compagnia.

Il prezzo deve essere inteso a persona e a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato. Trovate qui il regolamento vigente sui bagagli a mano con Volotea. Qui invece le offerte del Black Friday per il bagaglio a mano su Amazon.

Black Friday Volotea, voli in offerta Cagliari:

Cagliari – Torino

Black Friday Volotea, voli in offerta Olbia:

Olbia – Bologna

Olbia – Torino

Black Friday Volotea, voli in offerta Alghero:

Nessun volo in offerta

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per qualsiasi informazione su giorni e orari di partenza, regole sui bagagli e sul check in, e via dicendo, vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea.

