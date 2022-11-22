Capodanno 2023 a Iglesias con il concerto di Shade: quest’anno anche Iglesias avrà il suo Capodanno in piazza, ad annunciarlo è stato il Sindaco della città del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, sulla sua pagina Facebook. Per la grande festa della notte di San Silvestro, sul palco di piazza Sella ad Iglesias, salirà Shade, reduce da una folta turneè estiva nei paese della Sardegna.

Il rapper torinese protagonista di grandi successi, da “Irragiungibile” (feat. Federica Carta) e “Bene e ma non benissimo” a “La hit dell’estate” che lo lanciarono, a successi più recenti come “Allora ciao“, “In un’ora” o “Tori seduti” con J-AX, per un Capodanno tutto da ballare!

Ma la festa per l’ultimo dell’anno a Iglesias non finisce qui, in programma infatti anche uno show dance dedicato agli anni ’90. Insomma, anche Iglesias si inserisce di prepotenza tra i programmi più interessanti del Capodanno 2023 in Sardegna.

Capodanno Iglesias 2023, programma:

Sabato, 31 dicembre 2022:

dalle ore 22:00 – Piazza Sella, Iglesias: Nostalgia ’90 : lo show dance anni ’90 più famoso d’Italia con Vj set, graphic animation, effetti speciali, showgirls, mascotte anni ’90 e gadget Carnival Brasilian Show Shade in concerto



In più per tutto il mese di Dicembre, ci saranno le luminarie natalizie e i tradizionali mercatini di natale, e tante iniziative che accompagneranno la città fino alla notte del 31 dicembre 2022! Presente anche il servizio di bus navetta verso i siti minerari che avrà come stazione di partenza proprio Piazza Sella.

Dove dormire a Iglesias:

Negli ultimi anni l’offerta di camere e strutture ricettive è cresciuta molto anche ad Iglesias, se perciò volete dormire in città per l’ultimo dell’anno, troverete diverse soluzioni. Occhio però, tenderanno a finire subito, perciò prenotate subito la vostra camera a Iglesias!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info vi rimandiamo alla pagina Facebook del comune di Iglesias:

Dove si trova piazza Quintino Sella a Iglesias (cartina stradale):

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: