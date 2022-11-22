Sant’Andria 2022 a Santu Lussurgiu: scopri il programma di sabato 26 novembre 2022!

Sant’Andria 2022 a Santu Lussurgiu: si svolgerà nella serata di sabato 26 novembre 2022 la la festa di Sant’Andria a Santu Lussurgiu, il borgo del Montiferru, in provincia di Oristano, dal suggestivo centro storico in pietra.

L’appuntamento è a partire dalle ore 16:00 presso il Montegranatico di Santu Lussurgiu, per vivere una serata all’insegna di tradizioni, socialità e vino nuovo! Ricordo anche che, nel primo weekend di dicembre, sempre a Santu Lussurgiu, si svolgerà la manifestazione “Artes e Sabores“.

Sant’Andria Santu Lussurgiu 2022, programma:

Sabato, 26 novembre 2022:

dalle ore 16:00 – Montegranatico – Inizio manifestazione

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

A organizzare l’evento sono la Consulta Giovanile di Santu Lussurgiu con la collaborazione dell’ associazione Ispidientos e il patrocinio del Comune. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

Dove si trova e come arrivare a Santu Lussurgiu:

