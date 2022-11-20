Casa di Babbo Natale arriva a Sestu: trovare la “Casa di Babbo Natale a Sestu” sarà facile, malgrado le luci a festa della vasta area commerciale e dello shopping che si trova di fronte a Cortexiandra.

A indicare la casa di Babbo Natale a Sestu infatti, ci sarà un grande Babbo Natale, alto ben 8 metri con tante mascotte.

Cosa ci sarà alla Casa di Babbo Natale a Sestu?

Gli elfi e le mascotte accompagneranno gli ospiti lungo tutto il percorso, da svolgere utilizzando uno speciale carretto in legno, progettato per rendere l’esperienza sicura e divertente anche per i più piccoli o per chi ha difficoltà motorie.

All’interno ecco il giardino, con tanti folletti nascosti dietro gli alberi e le tante luci che illuminano il percorso; quindi ecco lo studio di Babbo Natale, dove arrivano le letterine che i milioni di bambini di tutto il mondo scrivono al simpatico vecchietto dalla barba bianca, qui gli elfi aiuteranno i bimbini a scrivere la letterina che consegneranno, alla fine del viaggio nella Casa, nelle mani di Babbo Natale.

Ci sono poi la Camera da letto di Babbo Natale e il laboratorio degli elfi, impegnatissimi a impacchettare i numerosi regali di Natale, coinvolgendo anche i visitatori nel loro festante e indaffarato mondo.

La stanza successiva è probabilmente quella più attesa da tutti, grandi e piccini, lì dove Babbo Natale incontra i bambini, racconta qualche storia e scatta la foto ricordo. Ad ogni bambino inoltre, verrà conferito l’attestato di “Bimbo buono”.

Infine la sala della Befana, e anche qui la foto è d’obbligo!

Giorni e orari di apertura:

L’attrazione aprirà dall’8 al 24 dicembre 2022 , con i seguenti orari:

Prezzo biglietti:

L’ingresso è a pagamento, i biglietti si possono comprare online (e saltare la fila), oppure acquistarli direttamente sul posto:

Bambini (dai 2 anni in su): 7 euro;

(dai 2 anni in su): 7 euro; Adulti: 13 euro.

Si può anche chiamare o mandare un messaggio al numero 3938025947, o inviare una mail a lacasadibabbonatalesestu@gmail.com. Gli stessi canali devono essere anche utilizzati dalle scuole, per le quali è stata attivata l’offerta “Speciale Scuole”.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti al programma, sempre possibili, vi consigliamo di andare direttamente alla pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova la Casa di Babbo Natale a Cortexandra (Sestu):

Praticamente scendendo verso Sestu dopo la rotonda dell’Eurospin e del Mc Donalds sulla ex SS131, troverete il ad attendervi il super Babbo Natale alto 8 metri subito dopo piazza cina e Terranova. Proprio di fronte al quartiere di Cortexandra.

