Stelle Michelin 2023 in Sardegna: è uscita la scorsa settimana la guida più attesa dai bongustai di tutta Italia e non solo, stiamo parlando dell’ormai mitica (o mitizzata, scegliete voi), guida Michelin. La guida che assegna le famose stelle Michelin della quale si fregiano gli chef più importanti del pianeta, ormai divenuti vere e proprie star, anche televisive.

Bene, la Guida Michelin 2023, presenta un nuovo record di stelle in Italia, ben 385, a dimostrazione – se mai ce ne fosse stato bisogno – della grande vivacità e qualità della cucina italiana. Ben 40 le nuove stelle, anche in ristoranti in piccole località di provincia. Potete acquistare la guida Michelin 20223 direttamente online.

Arriva una nuova stella anche in Sardegna, grazie a “Il Fuoco Sacro“, il ristorante del Petra segreta resort & SPA di San Pantaleo, una splendida struttura a 5 stelle in territorio di Olbia: il primo e unico Relais & Chateaux in Sardegna. Un risultato ottenuto grazie alla guida attenta di Luigi Bergeretto (chef imprenditore), Enrico Bartolini (che cura i menù) e tutto lo staff della cucina!

Tutti i ristoranti stellati in Sardegna nel 2023:

Un altro ristorante stellato quindi in Sardegna, dopo le 3 “new entries” dello scorso anno, per un settore in decisa crescita qualitativa nella nostra isola. Tutti i ristoranti stellati della Sardegna hanno conseguito una sola stella, ecco la lista completa:

Arzachena – Somu in piazza Due Vele a Baia Sardinia (nel nord est della Sardegna, è il secondo anno di fila che riceve la stella),

in piazza Due Vele a (nel nord est della Sardegna, è il secondo anno di fila che riceve la stella), Arzachena – ConFusion in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di Porto Cervo (nel nord est della Sardegna, quarto anno di fila),

in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di (nel nord est della Sardegna, quarto anno di fila), Cagliari – Dal Corsaro in viale Regina Margherita 28, a Cagliari (nel sud Sardegna, settimo anno consecutivo),

in viale Regina Margherita 28, a (nel sud Sardegna, settimo anno consecutivo), Pula – Fradis Minoris presso la laguna di Nora a Pula (nel sud ovest della Sardegna, secondo anno),

presso la laguna di Nora a (nel sud ovest della Sardegna, secondo anno), San Teodoro – Gusto by Sadler in via Tavolara, località Lu Fraili di Sotto a San Teodoro (nel nord est della Sardegna, secondo anno);

in via Tavolara, località Lu Fraili di Sotto a (nel nord est della Sardegna, secondo anno); San Pantaleo – Il Fuoco Sacro in via Buddeu a San Pantaleo (in territorio di Olbia, nel nord est della Sardegna)

Il Fuoco Sacro, cosa dice la guida Michelin:

Il ristorante si trova in via Buddeu a San Pantaleo, ecco la motivazione del premio:

Già il nome del resort che lo ospita Pedra Segreta vi condurrà in un luogo magico, bucolico e isolato nella macchia mediterranea; Il Fuoco Sacro “si apre” davanti ad un meraviglioso giardino e una vista impareggiabile sulla costa. Creatore di questo paradiso nascosto è lo chef-imprenditore Bergeretto, intento a proporre una cucina moderna e mediterranea nel rispetto della materia prima locale, con l’utilizzo delle ottime erbe aromatiche coltivate nella tenuta (quest’ultima rifornisce – tra l’altro – anche il resort di vegetali, formaggi, nonché alcune carni). Ultimo, ma non ultimo, Enrico Bartolini concerta il menu: garanzia di un’esperienza gastronomica al top!

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.