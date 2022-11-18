Eventi del 18, 19 e 20 novembre 2022 in Sardegna: benvenuti nel terzo weekend di novembre, un mese che dopo tanto caldo, sta lasciando spazio al passaggio di alcune perturbazioni che porteranno piogge diffuse anche sabato mattina (mentre andrà meglio, sabato sera e domenica). Tanto che un evento – il “Family Day di Cagliari” – è stato rinviato. Al momento in cui scriviamo tutti gli altri eventi di cui parliamo sono confermati.

AGGIORNAMENTO METEO: allerta gialla (cioè “ordinaria“) per rischio idrogeologico per il solo territorio dell’Iglesiente, dalle ore 18 di oggi (venerdì) ala stessa ora di domani (sabato).

AGGIORNAMENTO SABATO MATTINA: tutti gli eventi in evidenza (quelli con le foto), risultano confermati malgrado la probabile pioggia di stamane, i programmi però potrebbero subire variazioni in base all’andamento delle condizioni meteo.

Io colgo l’occasione per ricordarvi che, prima di partire, è sempre meglio verificare gli ultimi aggiornamenti disponibili con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo).

Dopo questa doverosa precisazione, vi lascio agli eventi del periodo, come: “Autunno in Barbargia“, che farà tappa a Atzara, città del vino; Saboris Antigus la cui terza tappa sarà a Serri; le Strade dello zafferano che si terminano con il bell’appuntamento di Villanovafranca; le feste dedicate ai funghi con la Mostra micologica del Capo di Sopra a Putifigari, S’Antunna (e al sabato anche la “Sagra de su Piritzolu”) a Macomer e la Mostra micologica regionale di Torralba.

Da non perdere anche Wine & Life a Sassari e una marea di sagre tra Benetutti, Gonnosfanadiga, Laconi e Ussaramanna. Infine vi ricordo che continua la mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh a Cagliari, potete comprare i biglietti online.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 18, 19 e 20 novembre 2022 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E ricordate, per non perdere neanche un evento tra quelli che segnaliamo: iscrivetevi al nostro canale Telegram.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

