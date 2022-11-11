Eventi del 11, 12 e 13 novembre 2022 in Sardegna: accogliamo il secondo weekend di novembre con un’altra infornata di eventi da non perdere, da un angolo all’altro della Sardegna.

Protagoniste sono le rassegne del periodo come: “Autunno in Barbargia“, che questo weekend va in città e vede protagonista Nuoro (Autunno in Barbagia a Tiana è stata annullata per lutto, dopo il grave incidente accaduto a inizio settimana); Saboris Antigus la cui seconda tappa sarà a Selegas; e le Strade dello zafferano che si spostano a Turri.

Dopo tre anni di stop torna anche la grande Festa dedicata al vino novello a Milis, ma interessanti eventi con protagonista il vino ci saranno anche a Decimomannu, Villanovaforru e Carloforte. vino novello e castagne invece a Siddi.

E poi è anche il momento dell’anno che vede protagonisti i funghi, si parte con “Il porcino d’oro” ad Arzana, in vista delle tante manifestazioni a tema che si svolgeranno anche nei prossimi settimana.

Ma è anche il weekend dell’inaugurazione della mostra in realtà virtuale dedicata a Van Gogh a Cagliari, potete comprare i biglietti online.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend dell’ 11, 12 e 13 novembre 2022 in Sardegna . Dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E ricordate, per non perdere neanche un evento tra quelli che segnaliamo: iscrivetevi al nostro canale Telegram.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.