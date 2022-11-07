Aeroporto Olbia: ecco rotte, voli e destinazioni dell’autunno inverno 2022/23, con la novità Venezia!

Aeroporto Olbia, tutte le rotte dell’autunno inverno 2022/23: da ormai una settimana è iniziata la stagione Winter IATA 2022-2023, per la Sardegna significa che crolla di colpo il numero di destinazioni raggiungibili con voli diretti dai tre aeroporti sardi dopo il boom estivo. Si parla tanto di allungare la stagione turistica, ma diventa difficile se non ci sono voli, specie dal nord Europa, paesi dai quali i turisti viaggiano in qualsiasi periodo dell’anno.

Comunque, dopo aver visto voli dell’autunno inverno disponibili da Cagliari e le rrotte operate su Alghero nello stesso periodo dell’anno, vediamo adesso le destinazioni raggiungibili da Olbia (e viceversa) dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023 (in base ai dati disponibili al 27 ottobre 2022, la cosa buona è che potrebbero aggiungersi ulteriori rotte in futuro).

Tra le novità c’è il collegamento con Venezia, per un totale di 7 destinazioni, tutte domestiche, cioè nazionali:

Olbia – Bologna Olbia – Milano Linate Olbia – Milano Malpensa Olbia – Roma Fiumicino Olbia – Torino Olbia – Venezia (NUOVO) Olbia – Verona

Ricordo che i voli in continuità territoriale per/da Milano Linate saranno operati da Ita Airways e da Volotea (periodo Natalizio), mentre Roma Fiumicino sarà raggiungibile con voli giornalieri Ita Airwais e Volotea.

Ecco giorni e frequenze dei voli diretti da Olbia nell’autunno 2022 e inverno 2023 (screenshot dal documento disponibile sul sito ufficiale dell’aeroporto di Olbia), facciamo presente che gli orari potrebbero essere rivisti in qualsiasi momento e che, a far fede davvero, sono solo i siti delle singole compagnie aeree.

