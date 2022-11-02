Mostra in realtà virtuale di Van Gogh a Cagliari: arriva a Cagliari, dall’11 novembre 2022 al 5 febbraio 2023 , presso gli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi, in pieno centro città , la mostra “Van Gogh– The immersive Experience“.

La mostra è organizzata da Alta Classe Lab, Sa Manifattura, Musicone Italia, Next Event e Fast Forward, con il patrocinio del Comune di Cagliari, con lo scopo di emozionare il visitatore, che potrà immergersi nei capolavori del grande artista olandese, grazie anche all’utilizzo di visori da realtà virtuale.

La manifestazione pone infatti il visitatore nella condizione di vivere e sperimentare, tutte le sensazioni di una una giornata con Vincent Van Gogh: dall’alba al tramonto nel villaggio di Hales, Francia.

Per tutti, una passeggiata immersiva a 360 gradi che ruota attorno ad una successione di sette opere di Van Gogh:

Dal risveglio nella camera da letto (La camera da letto di Van Gogh), il camminare per le scale, la scoperta della casa dall’esterno (La Casa Bianca), l’avanzamento nei campi con l’incontro delle contadine (La Siesta), l’arrivo nel “Campo di grano con i corvi” e poi “Un campo di grano con cipressi” dove un effetto di velocità indica che la fine della giornata sta arrivando e la transizione a “La Notte Stellata” inizia prima che finisca definitivamente il giorno con la pittura notturna sul lungomare (Notte stellata sul Rodano) e il ritorno alla camera da letto del pittore.

L’esposizione multimediale permetterà ai visitatori di camminare all’interno dei quadri del pittore olandese attraverso un sistema innovativo di proiezioni 3D mapping, accompagnati da una suggestiva colonna sonora.

Biglietti in vendita online:

I biglietti, come detto sono già in vendita online, questi i prezzi:

15 euro per gli adulti ;

; 12 euro per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

Dove si trova e come arrivare a Sa Manifattura di Cagliari:

