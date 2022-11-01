Le vie del grano 2022 a Iglesias: si svolgerà nella giornata di domenica 6 novembre 2022 a Iglesias, la manifestazione “Le vie del grano“.

L’appuntamento è dalle ore 10:00 alle 22:00 nel centro della città mineraria e medievale del sud ovest della Sardegna, più precisamente in piazza Conte Ugolino e nelle vie limitrofe (via Spano, via Sassari e via del Giglio).

Cosa troveremo a Iglesias? Esposizione con dimostrazioni, degustazioni e vendita di prodotti dell’arte bianca, a cura di panifici, pizzerie, pasticcerie e pastifici del Sulcis Iglesiente.

Da non perdere la gara amatoriale tra casalinghe e cittadini per il miglior mustazzeddu, con una giuria di esperti e tanti premi per i partecipanti.

Programma Le vie del grano, Iglesias:

Domenica, 6 novembre 2022:

Durante la giornata:

Concorso : “Miglior mustazzeddu fatto in casa“

: “Miglior mustazzeddu fatto in casa“ Estemporanea di pittura degli studenti del liceo artistico di Iglesias (al mattino);

(al mattino); Esibizioni del coro di Iglesias e del coro Concordia Villa Ecclesiae

Esibizione del coro Auser (alle ore 17:00 in via del Giglio)

(alle ore 17:00 in via del Giglio) Cottura nel forno a legna dei prodotti lavorati dagli artigiani partecipanti (in piazza conte Ugolino)

dei prodotti lavorati dagli artigiani partecipanti (in piazza conte Ugolino) Degustazione di birre artigianali e di vino Carignano

Musica live con il duo MOG (alle ore 19:00 in via del Giglio)

Dove si trova e come arrivare a Iglesias:

La mappa è puntata su piazza Ugolino della Gherardesca, cuore dell’evento, assieme alle vie a destra sulla cartina.

