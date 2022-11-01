Le vie del grano 2022 a Iglesias: ecco il programma di domenica 6 novembre 2022!
Le vie del grano 2022 a Iglesias: si svolgerà nella giornata di domenica 6 novembre 2022 a Iglesias, la manifestazione “Le vie del grano“.
L’appuntamento è dalle ore 10:00 alle 22:00 nel centro della città mineraria e medievale del sud ovest della Sardegna, più precisamente in piazza Conte Ugolino e nelle vie limitrofe (via Spano, via Sassari e via del Giglio).
Cosa troveremo a Iglesias? Esposizione con dimostrazioni, degustazioni e vendita di prodotti dell’arte bianca, a cura di panifici, pizzerie, pasticcerie e pastifici del Sulcis Iglesiente.
Da non perdere la gara amatoriale tra casalinghe e cittadini per il miglior mustazzeddu, con una giuria di esperti e tanti premi per i partecipanti.
Programma Le vie del grano, Iglesias:
Domenica, 6 novembre 2022:
Durante la giornata:
- Concorso: “Miglior mustazzeddu fatto in casa“
- Estemporanea di pittura degli studenti del liceo artistico di Iglesias (al mattino);
- Esibizioni del coro di Iglesias e del coro Concordia Villa Ecclesiae
- Esibizione del coro Auser (alle ore 17:00 in via del Giglio)
- Cottura nel forno a legna dei prodotti lavorati dagli artigiani partecipanti (in piazza conte Ugolino)
- Degustazione di birre artigianali e di vino Carignano
- Musica live con il duo MOG (alle ore 19:00 in via del Giglio)
Dove si trova e come arrivare a Iglesias:
La mappa è puntata su piazza Ugolino della Gherardesca, cuore dell’evento, assieme alle vie a destra sulla cartina.
