Spicca come sempre l’appuntamento con “Autunno in Barbargia“, che questo fine settimana vede protagonisti i borghi di Ovodda e Mamoiada. Parte anche un altro evento del periodo, Saboris Antigus, che interesserà, fino a dicembre, le principali località di Trexenta e Sarcidano. Ad ogni modo Saboris Antigus comincia da Gergei.

E’ anche la domenica del ritorno delle Strade dello zafferano che ripartono da San Gavino Monreale, mentre in Ogliastra spazio a vino e castagne con la “Fiera delle castagne di Lanusei“.

Ricordo anche che il prossimo venerdì 4 novembre non è solo la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ma anche l’anniversario della fine della “Grande Guerra”. Per questo motivo, ovunque in Sardegna si terranno celebrazioni dedicate.

