Decimo di Vino a Decimomannu, scopri il programma di domenica 13 novembre 2022!

Decimo di Vino a Decimomannu: si svolgerà nella giornata di domenica 13 novembre 2022 , a partire dalle ore 10:00 in via Stazione a Decimomannu, l’evento “Decimo di Vino“, con 5 cantine – Cherchi, Contini, Santadi, Audarya e Su Entu – 40 vini in degustazione e 4 stand dedicati allo street food.

In più saranno presenti gli stand di hobbisti, artigiani e associazioni decimesi, mentre l’intera serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Big Mama e Skaoss.

L’organizzazione è la stessa del precedente evento “Decimo di Birra“, sempre a Decimomannu, che fu un grande successo.

Programma Decimo di vino:

Domenica, 13 novembre 2022:

dalle ore 10:00 – Inizio manifestazione

dalle ore 14:00 – Inizio musica dal vivo

Ticket:

Le degustazioni avverranno tramite ticket da acquistare nei due punti vendita nella via. Per 5 euro si avrà un calice, un porta calice e una degustazione servita direttamente al momento dell’acquisto, poi 2,5 euro a degustazioni di vino e 5 euro a degustazione per lo street food. Il tutto tramite l’acquisto con gettoni marchiati Tialla.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli, rivolgetevi o scrivete alle pagine Facebook o Decimo Tialla (@tialla_decimo) degli organizzatori.

Dove si trova via Stazione a Decimomannu:

