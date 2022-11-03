Aeroporto Alghero, ecco tutti i voli nell’autunno inverno 2022/23: l’aeroporto della Riviera del Corallo ha presentato la lista delle destinazioni raggiungibili dalla città catalana del nord ovest della Sardegna, con un volo diretto. Si tratta di 10 rotte, operate da Ryanair, easyJet, WizzAir e Ita Airways (l’ex Alitalia).

A fare la parte del leone sono le rotte domestiche, con ben 8 destinazioni raggiungibili, quasi tutte al centro nord dello stivale, mentre le uniche città collegate con un volo diretto nel sud Italia sono Napoli e Bari.

Rotte nazionali da Alghero:

Alghero – Bari

– Alghero – Bergamo

– Alghero – Bologna

– Alghero – Milano

– Alghero – Napoli

– Alghero – Pisa

– Alghero – Roma

– Alghero – Venezia

Rotte internazionali da Alghero:

Il vero tasto dolente sono le rotte con l’estero, sono solo due, niente Madrid e Charlerois, niente Londra. Ecco dove si potrà andare all’estero da Alghero con un volo diretto:

Bucarest (Romania)

(Romania) Vienna (Austria)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali variazioni sulle destinazioni disponibili da Alghero vi consiglio di seguire la pagina Facebook dell’aeroporto. Per quanto riguarda frequenze, orari, tariffe e bagagli invece, vi consiglio di visitare direttamente i siti ufficiali delle compagnie aeree citate.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.