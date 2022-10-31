Progetto Mediterranea 2022 a San Vero Milis. Ecco il programma del 4, 5 e 6 novembre 2022!

Progetto Mediterranea 2022 a San Vero Milis: si svolgerà nel prossimo weekend a San Vero Milis, a nord di Oristano e Cabras, la manifestazione a carattere comunitario e identitario “Progetto Mediterranea“. Un evento aperto a tutti, residenti e visitatori, con lo scopo di valorizzare il territorio e la comunità ospitanti.

L’appuntamento con la storia culturale, paesaggistica e le risorse economiche di San Vero Milis è per il 4, 5 e 6 novembre 2022 tra esposizioni museali, enogastronomia, conferenze, musica, dibattito, arte, libri e via dicendo.

Gli ingressi ai monumenti, sale espositive e aree di interesse culturale della manifestazione sono gratuiti.

Programma Progetto Mediterranea 2022:

Venerdì, 4 novembre 2022:

ore 10:00 : Area museo civico, via Santeru – Inaugurazione stand e delle mostre Slargo Via Santa Barbara – Apertura Museo dell’intreccio

ore 11:00 – Chiesa San Salvatore, Area museo civico Via Santeru – Conferenza : “Faorina dalla Sardegna all’Oceania in 15 milioni di anni“. Relatore: Dott. Paolo Stara

: “Faorina dalla all’Oceania in 15 milioni di anni“. Relatore: Dott. Paolo Stara ore 15:30 – Aula consiliare, via San Michele 13 – Presentazione del Progetto Mediterranea , con interventi del Sindaco Luigi Tedeschi e del Prof. Bruno M. Daga.

, con interventi del Sindaco Luigi Tedeschi e del Prof. Bruno M. Daga. ore 17:30 – Aula Consiliare, via San Michele 13 – Incontro comparto agricolo e artigianale, operatori e imprese agricole . Presiede e coordina l’incontro l’assessore alle politiche agricole Sig. Arturo Carta.

. Presiede e coordina l’incontro l’assessore alle politiche agricole Sig. Arturo Carta. ore 18:30 – Aula Consiliare, via San Michele 13 – Incontro comparto ed operatori turismo . Presiede e coordina l’incontro l’assessore e vice Sindaco d.ssa Daniela Zaru

. Presiede e coordina l’incontro l’assessore e vice Sindaco d.ssa Daniela Zaru ore 19:30 – Biblioteca Comunale Via San Nicolò 31 – Presentazione del libro : “Solo danni collaterali” di Pier Bruno Cosso, dialoga con l’autore Bruno M. Daga.

: “Solo danni collaterali” di Pier Bruno Cosso, dialoga con l’autore Bruno M. Daga. ore 20:30 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Concerto musica classica, a cura della Scuola Civica di Musica del Montiferru

“Nino Dispenza”

Sabato, 5 novembre 2022:

ore 10:00 : Area museo civico, via Santeru – Inaugurazione stand e delle mostre Slargo Via Santa Barbara – Apertura Museo dell’intreccio Chiesa San Salvatore – Area museo civico, via Santeru – Conferenza : “Il Complesso archeologico nuragico s’Urachi“, a cura dell’archeologo Alfonso Stiglitz

ore 11:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico, via Santeru – Conferenza : “Incontro aspetti botanici del territorio. Tra ambiente e paesaggio, i “giardini” naturali di Capo Mannu“, interviene: Dott. Gianluca Iiriti, Orto Botanico Cagliari Università degli studi di Cagliari.

: “Incontro aspetti botanici del territorio. Tra ambiente e paesaggio, i “giardini” naturali di Capo Mannu“, interviene: Dott. Gianluca Iiriti, Orto Botanico Cagliari Università degli studi di Cagliari. ore 12:00 – Visita al complesso archeologico s’Urachi , a cura del dr. Alfonso Stiglitz.

, a cura del dr. Alfonso Stiglitz. ore15:00 – 17:30 – Locali Centro polifunzionale ex biblioteca Via Roma 21 – Open day della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”

ore 17:30 – Biblioteca Comunale, via San Nicolò 31 – Conferenza: “La comunicazione sul cambiamento climatico dopo la pandemia di Covid-19”. Interviene: Dott. Luigi Sanna, dialoga con l’autore Bruno M. Daga.

ore 18:30 – Biblioteca Comunale Via San Nicolò 31 – Presentazione del libro : “Giuly” di Paolo Stara. Edito da Amico libro.

: “Giuly” di Paolo Stara. Edito da Amico libro. ore 20:00 – Area giardino del Museo civico, via Santeru – Evento musicale per giovani. Spazio giovani.

Domenica, 6 novembre 2022:

ore 10:00 : Area museo civico, via Santeru – Inaugurazione stand e delle mostre Slargo Via Santa Barbara – Apertura Museo dell’intreccio

Durante la mattinata : visite ai monumenti e partecipazione alle celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

: visite ai monumenti e partecipazione alle celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” ore 16:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Proiezione Sinis sea art , a cura di Salvatore Fenu.

, a cura di Salvatore Fenu. ore 17:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Presentazione del libro : “Il destino dell’amore” di Antonella Gregorio, dialoga con l’autrice Bruno M. Daga.

: “Il destino dell’amore” di Antonella Gregorio, dialoga con l’autrice Bruno M. Daga. ore 18:00 – Chiusura della manifestazione

ore 19:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Evento musicale Jazz, a cura della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”

Dove dormire a San Vero Milis:

Se volete rimanere l’intero weekend a San Vero Milis, vi consigliamo di pernottare online in paese o nelle frazioni a mare (come ad esempio la splendida Putzu Idu o su Pallosu).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli vi lasciamo alla pagina Facebook degli organizzatori.

Dove si trova e come arrivare a San Vero Milis:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: