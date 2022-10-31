Progetto Mediterranea 2022 a San Vero Milis. Ecco il programma del 4, 5 e 6 novembre 2022!
Progetto Mediterranea 2022 a San Vero Milis: si svolgerà nel prossimo weekend a San Vero Milis, a nord di Oristano e Cabras, la manifestazione a carattere comunitario e identitario “Progetto Mediterranea“. Un evento aperto a tutti, residenti e visitatori, con lo scopo di valorizzare il territorio e la comunità ospitanti.
L’appuntamento con la storia culturale, paesaggistica e le risorse economiche di San Vero Milis è per il 4, 5 e 6 novembre 2022 tra esposizioni museali, enogastronomia, conferenze, musica, dibattito, arte, libri e via dicendo.
Gli ingressi ai monumenti, sale espositive e aree di interesse culturale della manifestazione sono gratuiti.
Programma Progetto Mediterranea 2022:
Venerdì, 4 novembre 2022:
- ore 10:00 :
- Area museo civico, via Santeru – Inaugurazione stand e delle mostre
- Slargo Via Santa Barbara – Apertura Museo dell’intreccio
- ore 11:00 – Chiesa San Salvatore, Area museo civico Via Santeru – Conferenza: “Faorina dalla Sardegna all’Oceania in 15 milioni di anni“. Relatore: Dott. Paolo Stara
- ore 15:30 – Aula consiliare, via San Michele 13 – Presentazione del Progetto Mediterranea, con interventi del Sindaco Luigi Tedeschi e del Prof. Bruno M. Daga.
- ore 17:30 – Aula Consiliare, via San Michele 13 – Incontro comparto agricolo e artigianale, operatori e imprese agricole. Presiede e coordina l’incontro l’assessore alle politiche agricole Sig. Arturo Carta.
- ore 18:30 – Aula Consiliare, via San Michele 13 – Incontro comparto ed operatori turismo. Presiede e coordina l’incontro l’assessore e vice Sindaco d.ssa Daniela Zaru
- ore 19:30 – Biblioteca Comunale Via San Nicolò 31 – Presentazione del libro: “Solo danni collaterali” di Pier Bruno Cosso, dialoga con l’autore Bruno M. Daga.
- ore 20:30 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Concerto musica classica, a cura della Scuola Civica di Musica del Montiferru
“Nino Dispenza”
Sabato, 5 novembre 2022:
- ore 10:00 :
- Area museo civico, via Santeru – Inaugurazione stand e delle mostre
- Slargo Via Santa Barbara – Apertura Museo dell’intreccio
- Chiesa San Salvatore – Area museo civico, via Santeru – Conferenza: “Il Complesso archeologico nuragico s’Urachi“, a cura dell’archeologo Alfonso Stiglitz
- ore 11:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico, via Santeru – Conferenza: “Incontro aspetti botanici del territorio. Tra ambiente e paesaggio, i “giardini” naturali di Capo Mannu“, interviene: Dott. Gianluca Iiriti, Orto Botanico Cagliari Università degli studi di Cagliari.
- ore 12:00 – Visita al complesso archeologico s’Urachi, a cura del dr. Alfonso Stiglitz.
- ore15:00 – 17:30 – Locali Centro polifunzionale ex biblioteca Via Roma 21 – Open day della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”
- ore 17:30 – Biblioteca Comunale, via San Nicolò 31 – Conferenza: “La comunicazione sul cambiamento climatico dopo la pandemia di Covid-19”. Interviene: Dott. Luigi Sanna, dialoga con l’autore Bruno M. Daga.
- ore 18:30 – Biblioteca Comunale Via San Nicolò 31 – Presentazione del libro: “Giuly” di Paolo Stara. Edito da Amico libro.
- ore 20:00 – Area giardino del Museo civico, via Santeru – Evento musicale per giovani. Spazio giovani.
Domenica, 6 novembre 2022:
- ore 10:00 :
- Area museo civico, via Santeru – Inaugurazione stand e delle mostre
- Slargo Via Santa Barbara – Apertura Museo dell’intreccio
- Durante la mattinata: visite ai monumenti e partecipazione alle celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”
- ore 16:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Proiezione Sinis sea art, a cura di Salvatore Fenu.
- ore 17:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Presentazione del libro: “Il destino dell’amore” di Antonella Gregorio, dialoga con l’autrice Bruno M. Daga.
- ore 18:00 – Chiusura della manifestazione
- ore 19:00 – Chiesa San Salvatore – Area museo civico Via Santeru – Evento musicale Jazz, a cura della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”
