Halloween 2022 in Sardegna, tutti gli eventi e le feste: si avvicina un lungo weekend, con il possibile ponte dal 29 ottobre al 2 novembre 2022, che include la magica notte di Halloween. Una notte tutta particolare, che cade tra il 31 ottobre e il 1° novembre, durante la quale le anime del Purgatorio sono libere di tornare sulla terra, magari alla ricerca di dolcetti!

E se non amate particolarmente le tradizioni altrui, portate nelle nostre case dalle serie TV anglosassoni, allora potete rifarvi agli antichi usi dei nostri avi. Da quella di andare in giro per le case chiedendo del cibo per le anime del Purgatorio (Is Animas, Is Panixeddas, Su Prugadoriu, Su Mortu Mortu e Li Molti Molti), all’antica tradizione sarda delle zucche intagliate. Perché sì, lo si faceva anche da noi!

Perciò preparate mandarini e melograni, caramelle e dolciumi, pabassinas e torte di saba per i bambini che verranno a bussare alle vostre porte chiedendo del cibo “po is animas“.

Ma bando alle ciance, vediamo subito quali saranno gli eventi in Sardegna nel weekend che va da sabato 31 ottobre al mercoledì 2 novembre 2022, durante il quale non mancheranno eventi cupi e misteriosi, con paurose feste di piazza tra culto dei morti, stregonerie, incantesimi, feste in maschera per bambini e per adulti, escursioni a tema e chi più ne ha più ne metta. Trovate invece qui gli eventi e le sagre del weekend in Sardegna, anche non collegate ad Halloween.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Scopri la Sardegna più misteriosa:

Vai agli eventi nel nord Sardegna!