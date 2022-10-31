Sagra del melograno 2023 a Serrenti: scopri il programma completo di domenica 5 novembre 2023!
Sagra del melograno 2023 a Serrenti: si svolgerà nel pomeriggio di domenica prossima, 5 novembre 2023, la prima edizione della “Sagra del melograno“, uno dei frutti autunnali più dolci e saporiti.
L’appuntamento è presso il parco comunale di Serrenti (in via Giovanni XXIII°), a partire dalle ore 14:00. Durante il pomeriggio sarà possibile degustare i frutti più saporiti della stagione autunnale offerti dai produttori di Serrenti.
La sagra delle melagrane di Serrenti nasce infatti per promuovere questo frutto tipico della stagione autunnale, vero toccasana per la salute grazie delle innumerevoli e positive proprietà che possiede.
Sagra melagrane 2023 a Serrenti, programma:
Domenica, 5 novembre 2023:
- ore 14:00 – Insediamento di produttori e allestimento dei tavoli espositivi
- ore 15:45 – Inaugurazione della sagra, alla presenza del sindaco di Serrenti, il Prof. Pantaleo Talloru
- ore 16:00 – Incontro sulle tecniche di coltivazione del melograno, a cura dell’agronomo dell’AGRIS Sardegna, Martino Muntoni
- a seguire:
- Mostra delle varietà di melograni, a cura dell’AGRIS
- Libera degustazione del melograno
- Libera degustazione delle bruschette all’olio extravergine di “Semidana” e “Tonda di Cagliari”
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Dove si trova e come arrivare a Serrenti:
Arrivare a Serrenti è molto facile, il paese infatti si trova ai bordi della SS131 poco più a sud di Sanluri. Visto che molti voi per arrivare percorrerete la SS131, state attenti ai controlli con l’autovelox della Stradale.
