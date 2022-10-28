Eventi del 28, 29 e 30 ottobre 2022 in Sardegna: eccoci arrivati ad un nuovo fine settimane all’insegna degli eventi e del divertimento in Sardegna. In questo articolo vediamo gli eventi e le sagre da sabato e domenica, mentre abbiamo dedicato un articolo specifico a tutti gli eventi di Halloween in Sardegna da non perdere, da sabato a martedì (la notte di Halloween e quella del 31 ottobre che quest’anno cade tra lunedì e martedì). Ricordo che martedì 1 novembre è festivo, in quanto si festeggia la festa cristiana di Ognissanti (o “Tutti i Santi“),c’è quindi la possibilità di un lungo ponte.

Ma andiamo con ordine con gli eventi di questo weekend, a partire dal triplice appuntamento con “Autunno in Barbargia“, con tre tappe di grande interesse: la “Sagra delle castagne e delle nocciole di Aritzo“, le “Cortes Apertas ad Ottana” e “La Montagna Produce a Desulo“. E poi sagre dei legumi a Las Plassas e Guamaggiore, la Sagra del pane di Villaurbana, Autunno in fiera a Iglesias, le Camminate tra gli ulivi in tutta la Sardegna e tanto altro ancora.

Prima di lasciarvi ai programmi dei tanti eventi del weekend in Sardegna però, due brevi precisazioni:

abbiamo inserito in provincia di Nuoro anche “Su Prugadoriu a Seui“, una sorta di cortes apertas incentrata sulle antiche tradizioni sarde del periodo di Ognissanti. Questo perché anche se Seui si trova nella provincia del sud Sardegna, geograficamente fa parte dell’ Ogliastra; abbiamo inserito nell’articolo anche due sagre che si svolgono il 1 novembre 2022: la “Festa dei calamari a Porto Rotondo” e “Sa passilada a Escalapano“.

E adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 28, 29 e 30 ottobre 2022 in Sardegna , senza dimenticare rally, concerti, mostre, escursioni, presentazioni di libri, teatro, circo, manifestazioni sportive e tanto altro ancora. Dovete solo scegliere link di vostro interesse qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E ricorda, per non perdere neanche un evento tra quelli che segnaliamo: iscriviti al nostro canale Telegram.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Diversi paesi in tutta la Sardegna – Camminata tra gli Olivi in Sardegna 2022 – 30 ottobre 2022:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.