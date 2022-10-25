San Teodoro, eventi e concerti in programma dal 4 al 9 novembre 2022: continuano gli eventi a San Teodoro, al fine di animare il territorio per tutta la stagione autunnale ed invernale, non solo quindi una nuova edizione della “Fiera di Lu Suiddatu” per il ponte di Ognissanti (strizzando l’occhio ad Halloween), ma anche una serie importante di eventi e concerti per festeggiare da un lato i 250 anni dalla fondazione della parrocchia di San Teodoro, dall’altro la riapertura ai fedeli della chiesa titolare con la consacrazione dell’altare, dopo i lavori di restauro che hanno permesso di riportare l’edificio alle sue origini.

Insomma, spinti anche dal gran caldo di questa ottobrata senza fine, che sta portando gli hotel a ritardare sempre più la chiusura della stagione estiva, arrivano nuovi e importanti momenti di incontro per teodorini e turisti.

Ma vediamo il programma completo degli eventi dal 4 al 9 novembre 2022 , data quest’ultima nella quale di festeggerà il Santo Patrono.

Eventi novembre 2022 a San Teodoro:

Venerdì, 4 novembre 2022:

ore 21:00 – Piazza Gallura – Nomadi in concerto (gratuito).

Sabato, 5 novembre 2022:

ore 21:00 – Piazza Gallura – Malika Ayane in concerto (gratuito).

Domenica, 6 novembre 2022:

Per l’intera giornata le vie del paese saranno animate da esercizi commerciali ed operatori.

Martedì, 8 novembre 2022:

ore 18:00 – Chiesa Santa Teresa di Calcutta – Convegno: “San Teodoro, l’alba del giorno“. In occasione del 250mo anniversario della fondazione della Parrocchia di San Teodoro martire si terrà un convegno sulla memoria storica del paese dalla sua fondazione, fino allo sviluppo turistico estivo attuale, per concludere con delle riflessioni sulla necessità di una conversione dall’overtourism verso i nuovi trend di un turismo sostenibile che rispetti la capacità fisica, ecologica, sociale e psicologica della destinazione.

Mercoledì, 9 novembre 2022:

Festeggiamenti in onore del Santo Patrono: processione per le vie del paese, messa solenne, pranzo in piazza e musica (maggiori dettagli in seguito).

Dove parcheggiare:

Il Comune di San Teodoro, in vista del grande afflusso previsto per i concerti dei Nomadi e di Malika Ayane, ha pubblicato questa utile cartina con in evidenza le aree parcheggio più comode disponibili nel borgo.

Hotel, B&B e appartamenti economici a San Teodoro:

Ecco le offerte per dormire a San Teodoro, malgrado la bassa stagione infatti, troverete tante strutture ricettive ancora aperte, pronte ad accogliervi con il classico calore isolano.

Come si arriva a San Teodoro? Mappa:

Arrivare a San Teodoro sia da Olbia che da Nuoro è molto facile, basta percorrere la SS131 DCN e seguire le indicazioni e i cartelli stradali.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: