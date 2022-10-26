Meteo Halloween: punte fino a 30 gradi in Sardegna e caldo sopra la media fino a metà novembre!

Meteo Halloween in Sardegna: sta succedendo qualcosa di inusuale in Europa, un’area anticiclonica di matrice africana sta per risalire praticamente tutto il continente durante il ponte di Ognissanti, con temperature fino a 12 gradi oltre la media del periodo .

Non solo l’intensità del fenomeno è straordinaria, ma anche la sua estensione che coprirà non solo Spagna e Italia, ma Francia, Olanda, Belgio, Germania, Polonia, Danimarca e, forse, persino Scandinavia, Finlandia e Baltico.

Temperature fino a 30 gradi in Sardegna:

Una mega “novembrata” che potrebbe portare le massime, in Sardegna, persino oltre i 30 gradi già raggiunti nei giorni scorsi, anche se più verosimilmente rimarranno attorno ai 27/28 gradi. Farà comunque molto caldo per essere ormai alle porte di novembre.

Una buona notizia per gli amanti del caldo, per chi ancora vuole andare al mare nelle splendide spiagge della Sardegna, ma anche per chi si appresta con timore ad affrontare l’inverno per via dei costi energetici.

Dall’altro però le conseguenze cominciano a farsi sentire, la stagione delle piogge infatti in Sardegna non è ancora arrivata e alcuni invasi cominciano a preoccupare. A causa del persistere del periodo siccitoso e degli scarsi apporti idrici dei fiumi Posada e Cedrino infatti, potranno già disporsi pesanti restrizioni sull’utilizzo, a fini irrigui e zootecnici, delle risorse idriche derivate dagli invasi di Maccheronis, sul fiume Posada, e di Pedra ‘e Othoni, sul fiume Cedrino.

La tendenza, più caldo e meno pioggia fino a metà novembre:

E non è finita qui, perché secondo la tendenza elaborata dal servizio meteorologico dell’ Aeronautica Militare Italiana, in Sardegna e in tutto il sud Italia, avremo temperature sopra le media fino al 20 novembre, mentre solo dalla metà del prossimo mese le precipitazioni torneranno nella media del periodo. Fino ad allora rimarranno più scarse.

