Meteo Sardegna, allerta declassata a gialla: dopo i timori della nottata e della mattinata di oggi, con la sezione occidentale della Sardegna particolarmente colpita da forti piogge e venti di tempesta, con una situazione particolarmente pesante nell’oristanese, la Protezione Civile ha declassato l’allerta meteo, valida fino alla mezzanotte di oggi, da rossa a gialla. Significa che il peggio è ormai alle spalle e che il ciclone Denise ci sta lasciando.

E meno male, visto che soprattutto nella città di Bosa si sono vissuti momenti difficili, con il Temo che prima è esondato, con una portata arrivata a 383 metri cubi di acqua al secondo questa mattina, per rientrare poi su un più “normale” 128 mc/sec. Fino a 100 mm la pioggia nelle zone più esposte della Sardegna in poche ore.

Il nuovo avviso prevede criticità ordinaria (colore giallo) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro è valida dalle ore 14:00 alla mezzanotte di oggi, 22 novembre 2022.

Adesso purtroppo parte la conta dei canni, alle strutture (una casa scoperchiata a Torregrande) e alle coltivazioni.