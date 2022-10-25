Traghetti La Maddalena, riparte lo SCONTO del 40%: buone notizie per tutti coloro che amano la città di La Maddalena e il suo arcipelago parco, sono infatti ripresi gli sconti del 40% sul prezzo del biglietto del traghetto.

La riduzione di prezzo sul biglietto del 40% si applica tutti i giorni della settimana sulla tratta marina La Maddalena–Palau e viceversa. A beneficiarne sono tutti i NON residenti a La Maddalena, italiani e stranieri.

Come si ottiene lo sconto?

Per ottenere lo sconto basta farne richiesta verbale (cioè chiederlo di persona) presso la biglietteria della compagnia di navigazione. Vi basterà mostrare un documento di riconoscimento.

Fino a quando dura lo sconto?

Difficile a dirsi, il finanziamento infatti, sospeso nei mesi estivi, è stato appena riattivato e si protrarrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Lo scopo è quello di vivacizzare la bassa stagione, specie i weekend, possibilmente fino a fine anno.

Scopri adesso gli orari delle partenze del traghetto Palau-La Maddalena e ritorno.

Hotel e B&B per il vostro weekend a La Maddalena:

Eccovi le ultime offerte last minute per dormire a La Maddalena, un’occasione da non perdere visto anche l’importante sconto sul viaggio in traghetto.

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook della Delcomar, che con i suoi traghetti serve anche questa tratta.

