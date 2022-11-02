Sardinia Ferries apre le prenotazioni per il 2023: già dallo scorso weekend la Sardinia Ferries ha aperto le prenotazioni per il 2023, estate inclusa. Voi direte, come faccio a prenotare adesso? Mancano troppi mesi! In realtà se prenoti subito le tue prossime vacanze per Sardegna l’opzione Tariffa FLEX è gratuita e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%.

Altra condizione estremamente interessante è quella di poter pagare in 4 rate a interessi zero, se il biglietto è superiore a 200 euro.

Come funziona il pagamento rateizzato?

Il pagamento in 4 rate è possibile, al momento della prenotazione, a condizione come detto che l’importo del biglietto sia superiore a 200 euro, ma anche che la data di partenza sia superiore ai 100 giorni e che si sia in possesso di una carta di credito (Visa, Mastercard o American Express). Nessun costo aggiuntivo per i biglietti a tariffa Flex.

Entro quando dovete saldare? Queste sono le scadenze delle rate:

1° scadenza – Il giorno dell’acquisto, alla conferma della prenotazione ;

; 2° scadenza – 30 giorni dopo la data d’acquisto;

dopo la data d’acquisto; 3° scadenza – 60 giorni dopo la data d’acquisto;

dopo la data d’acquisto; 4° scadenza – 90 giorni dopo la data d’acquisto.

Linee Sardinia Ferries per la Sardegna:

Le traversate dirette di Sardinia Ferries per la Sardegna sono prenotabili al momento sulle tratte:

Livorno-Golfo Aranci

Tolone-Porto Torres

Mentre passando per la Corsica sono disponibili più opzioni:

Livorno-Santa Teresa Gallura

Savona-Santa Teresa Gallura

Piombino-Santa Teresa Gallura

Tolosa-Santa Teresa Gallura

