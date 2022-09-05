Sconti sui traghetti per la Sardegna con Sardinia Ferries: in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, la compagnia delle navi gialle, applicherà lo sconto del 40% ai residenti in Sardegna e ai nativi che si recheranno a votare nel proprio Comune di residenza, sia in Sardegna, sia in Continente.

Lo sconto del 40% è prenotabile da oggi, 5 settembre 2022, su tutte le prestazioni (passeggeri, veicoli, sistemazioni), per viaggiare dal 15 al 30 settembre 2022 sulla linea Livorno-Golfo Aranci-Livorno.

Ricordo che, lo sconto solitamente riservato ai residenti in Sardegna, nel corso dell’anno, è del 30%, quindi stavolta è ben più alto!

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

L’offerta come sempre è soggetta a condizioni e a disponibilità posti. Per maggiori info e prenotazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Sardinia Ferries.

Se poi siete residenti o nativi della Sardegna e volete esplorare tutte le possibilità che offre il mercato, vi consigliamo di utilizzare questo motore di confronto tariffe per traghetti:

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna