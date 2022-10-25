Pitticcu, Mortiglia e Decomponidori. Scopri il programma de festival dell’immaginario del 30 e 31 ottobre 2022!

Pitticcu, Mortiglia e Decomponidori, ecco il programma del del 30 e 31 ottobre 2022: tra gli eventi più interessanti e curiosi del prossimo weekend di halloween c’è anche “Pitticcu“, il “festival dell’immaginario” che si svolgerà il 30 e 31 ottobre 2022 presso Librid, in Piazza Eleonora 4 a Oristano tra concerti, mostre, proiezioni, comicità, fumetti e, soprattutto, la festa della Mortiglia, che strizza l’occhio alla Sartiglia, ovviamente rivista informa lugubre e truculenta.

A cavallo di una scopa, vestiti da mostri di ogni tipo, si dovrà centrare una stella a forma di mano di zombie bucata, con una spada spettrale. La partecipazione è libera e gratuita, bisogna solo iscriversi ed essere vestiti a tema, mentre la scopa ve la daranno gli organizzatori (no, non sulla testa).

Ovviamente per la Mostriglia non può che esserci il Decomponidori, che verrà eletto sui social (invia una foto a info.pitticcu@gmail.com entro il 25 ottobre 2022, dal 26 al 28 verrà pubblicate insieme a tutte quelle pervenute su Facebook e Instagram. chi prende più voti sarà su Decomponidori, poi su Secundu e su Terzu. Ma vediamo il programma completo non si (ri)vive infatti di sola Mortiglia.

Programma Pitticcu 2022, Oristano:

Domenica, 30 ottobre 2022:

ore 16:00 – Giardino – Apertura e Fiera dell’Editoria PTQ

ore 17:00 – Stanzino – Mostra Fotografica di Andrea Secci con la partecipazione dell’associazione Dyaphrama.

di Andrea Secci con la partecipazione dell’associazione Dyaphrama. ore 18:00 – Giardino – Giocologia , incontro con Sardinia Game Scene, Game Maker Academy e Demoelà.

, incontro con Sardinia Game Scene, Game Maker Academy e Demoelà. ore 19:00 – Giardino – Concerto degli Izuno Kawashi

ore 20:00 – Giardino – Concerto di Tobjah (C+C=MaxiGross) con Alessandro Cau

(C+C=MaxiGross) con Alessandro Cau ore 21:00 – Stanzino – Show dell’autore comico Sensational Gianni

ore 22:00 – Giardino – Show della pagina Il Coinquilino di Merda e presentazione di “Mock ‘n’ Troll“, l’ultimo libro di Lercio.

Lunedì, 31 ottobre 2022:

ore 16:00 – Giardino – Apertura e Fiera dell’Editoria PTQ

ore 17:00 – Stanzino – Librologia , incontro con gli Editori presenti, gli autori di Verde Rivista e il critico e agente letterario Alessandro Marongiu.

, incontro con gli Editori presenti, gli autori di Verde Rivista e il critico e agente letterario Alessandro Marongiu. ore 18:00 – Giardino – Presentazione di “Bartolomeo Salazar“ l’ultimo fumetto di Stefano Obino, in compagnia della direttrice museale Daniela Madau.

l’ultimo fumetto di Stefano Obino, in compagnia della direttrice museale Daniela Madau. ore 19:00 – Stanzino – Proiezioni di cortometraggi della Axefilm , con la partecipazione dell’associazione Band Apart.

, con la partecipazione dell’associazione Band Apart. ore 20:00 – Giardino – Concerto dei Radiones .

. ore 21:00 – Stanzino – Show di Sardegna Abbandonata in occasione dei 10 anni “2022 – 2222”.

in occasione dei 10 anni “2022 – 2222”. ore 22:00 – Corridoio – Festa in maschera della Mortiglia.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto, vi lasciamo anche il link alla pagina Facebook dell’evento.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: