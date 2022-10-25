Pitticcu, Mortiglia e Decomponidori. Scopri il programma de festival dell’immaginario del 30 e 31 ottobre 2022!

25 Ottobre 2022
Pitticcu, festival dell'immaginario 2022, Oristano

Pitticcu, Mortiglia e Decomponidori, ecco il programma del del 30 e 31 ottobre 2022: tra gli eventi più interessanti e curiosi del prossimo weekend di halloween c’è anche “Pitticcu“, il “festival dell’immaginario” che si svolgerà il 30 e 31 ottobre 2022 presso Librid, in Piazza Eleonora 4 a Oristano tra concerti, mostre, proiezioni, comicità, fumetti e, soprattutto, la festa della Mortiglia, che strizza l’occhio alla Sartiglia, ovviamente rivista informa lugubre e truculenta.

A cavallo di una scopa, vestiti da mostri di ogni tipo, si dovrà centrare una stella a forma di mano di zombie bucata, con una spada spettrale. La partecipazione è libera e gratuita, bisogna solo iscriversi ed essere vestiti a tema, mentre la scopa ve la daranno gli organizzatori (no, non sulla testa).

Mortiglia di Oristano

Ovviamente per la Mostriglia non può che esserci il Decomponidori, che verrà eletto sui social (invia una foto a info.pitticcu@gmail.com entro il 25 ottobre 2022, dal 26 al 28 verrà pubblicate insieme a tutte quelle pervenute su Facebook e Instagram. chi prende più voti sarà su Decomponidori, poi su Secundu e su Terzu. Ma vediamo il programma completo non si (ri)vive infatti di sola Mortiglia.

Programma Pitticcu 2022, Oristano:

Domenica, 30 ottobre 2022:

  • ore 16:00 – Giardino – Apertura e Fiera dell’Editoria PTQ
  • ore 17:00 – Stanzino – Mostra Fotografica di Andrea Secci con la partecipazione dell’associazione Dyaphrama.
  • ore 18:00 – Giardino – Giocologia, incontro con Sardinia Game Scene, Game Maker Academy e Demoelà.
  • ore 19:00 – Giardino – Concerto degli Izuno Kawashi
  • ore 20:00 – Giardino – Concerto di Tobjah (C+C=MaxiGross) con Alessandro Cau
  • ore 21:00 – Stanzino – Show dell’autore comico Sensational Gianni
  • ore 22:00 – Giardino – Show della pagina Il Coinquilino di Merda e presentazione di “Mock ‘n’ Troll, l’ultimo libro di Lercio.

Lunedì, 31 ottobre 2022:

  • ore 16:00 – Giardino – Apertura e Fiera dell’Editoria PTQ
  • ore 17:00 – Stanzino – Librologia, incontro con gli Editori presenti, gli autori di Verde Rivista e il critico e agente letterario Alessandro Marongiu.
  • ore 18:00 – Giardino – Presentazione di “Bartolomeo Salazar l’ultimo fumetto di Stefano Obino, in compagnia della direttrice museale Daniela Madau.
  • ore 19:00 – Stanzino – Proiezioni di cortometraggi della Axefilm, con la partecipazione dell’associazione Band Apart.
  • ore 20:00 – Giardino – Concerto dei Radiones.
  • ore 21:00 – Stanzino – Show di Sardegna Abbandonata in occasione dei 10 anni “2022 – 2222”.
  • ore 22:00 – Corridoio – Festa in maschera della Mortiglia.

