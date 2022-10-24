Halloween Music Circus a Gonnosfanadiga: ecco il programma completo del 29, 30 e 31 ottobre 2022!

Halloween Music Circus a Gonnosfanadiga: nuovo evento in programma a Gonnosfanadiga, borgo del medio Campidano che negli ultimi mesi si è dimostrato culturalmente e socialmente molto vivace. E allora ecco che il 29, 30 e 31 ottobre 2022 sarà la volta dell’ “Halloween Music Circus“.

L’evento è organizzato dall’associazione GO-NOS, in collaborazione con RML2.0, insomma se vi è piaciuta la festa della birra dello scorso fine settembre, vi piacerà molto probabilmente anche questa manifestazione, visto che le forze in campo sono le stesse. Anche in questo caso poi, lo scopo è benefico, il ricavato verrà utilizzato per finanziare futuri eventi.

In programma l’apertura del parco degli zombie, il mercatino, la festa per bambini, spettacoli medievali e una grande serata in musica. Ovviamente si potrà anche mangiare e bere in loco. Se partecipate mascherati sarà più bello per tutti, ma non è obbligatorio!

Programma Halloween Music Circus, Gonnosfanadiga:

Sabato, 29 ottobre 2022:

Dal pomeriggio – Apertura Zombie House, parco giochi sia per adulti che per bambini

Domenica, 30 ottobre 2022:

Apertura Zombie House, parco giochi sia per adulti che per bambini e arrivo primi espositori

Lunedì, 31 ottobre 2022:

Dal pomeriggio – Apertura parco con Zombie House, il mercatino dell’usato e degli hobbisti

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 – Serata a Tema in maschera e costume per tutti i bambini , a cura dell’associazione “La fiesta”

, a cura dell’associazione “La fiesta” dalle ore 20:00 alle 21:30 : Spettacolo medievale della compagnia medievale Monreale Spettacolo circense medievale con il gruppo Jormungandr , che creerà un clima di grande suspense e profondo mistero attraverso la magia del Fuoco

dalle ore 21:30 alle 22:00 – New-Experience con Dj Sonic

A seguire – Dj Mino_B e Dj Alessio Olla

e ore 23:00 – C_Sky: uno dei pionieri della musica elettronica ,di fama internazionale con produzioni di successo, apprezzato dai più grandi artisti Techno e Tech-House

Ospite speciale della serata sarà Mara Zucca, acclarata artista sarda nonché ex Miss Sardegna, che proclamerà il miglior trucco e il miglior costume della serata.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per avere maggiori dettagli e rimanere aggiornati anche su eventuali modifiche e integrazioni al programma, vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di Radio Linas 2.0.

Altrimenti questo è il numero WhatsApp 380 381 80 96

Dove si trova il padiglione Fieristico di Gonnosfanadiga:

Abbiamo puntato la mappa sul luogo dell’evento, la piazza del Padiglione Fieristico a Gonnosfanadiga, sulla strada statale 196 n°4. Zooma con le dita per vedere il luogo preciso!

