Festa di San Raffaele Arcangelo 2022 a Ghilarza: ecco il programma completo dal 20 al 30 ottobre 2022!

Festa di San Raffaele Arcangelo 2022 a Ghilarza, programma giorno per giorno: sono numerose le feste religiose di Ghilarza, borgo della provincia di Oristano, che si trova al centro della Sardegna, facilmente raggiungibile perché ai lati della strada statale 131, in prossimità dell’innesto con la S131 DCN.

Bene, oggi vi parliamo della “Festa di San Raffaele Arcangelo” che si svolge dal 20 al 30 ottobre 2022 in località San Serafino, in una splendida posizione panoramica sul lago Omodeo.

Trovate di seguito il programma completo dei festeggiamenti (programma religioso e civile assieme), spiccano il concerto dei Tazenda (venerdì 21 ottobre 2022), i balli in piazza con i Dilliriana (domenica 23 ottobre 2022), la serata dedicata alla birra con l’Oktoberfest (giovedì 27 ottobre 2022), i balli in piazza con i Ballade ballade bois (venerdì 28 ottobre 2022) e la serata folk conclusiva (sabato 29 ottobre 2022).

Programma San Raffaele Arcangelo Ghilarza 2022:

Giovedì, 20 ottobre 2022:

ore 18:00 – Santa Messa in parrocchia e partenza del Santo per il Novenario

Venerdì, 21 ottobre 2022:

ore 18:30 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa e Novena

ore 21:30 – Tazenda in concerto

Sabato, 22 ottobre 2022:

ore 18:30 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa e Novena

ore 21:00 – Giro del Santo per le case del novenario

ore 22:30 – Trial band live music

Domenica, 23 ottobre 2022:

ore 11:00 – Processione, novena e Santa Messa

ore 16:00 – Fairplay Lovers : giochi sportivi in piazza

: giochi sportivi in piazza ore 17:30 – Balli in piazza con i Dilliriana

Lunedì, 24 ottobre 2022:

ore 11:00 – Processione, novena e Santa Messa

ore 21:30 – Karaoke in piazza

Martedì, 25 ottobre 2022:

ore 18:30 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa e Novena

ore 21:30 – Serata con la WII

Mercoledì, 26 ottobre 2022:

ore 18:30 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa e Novena

ore 21:30 – Teatro: “Tempo Modernos” di Mario Deiana, a cura della compagnia teatrale Ammentos e Bisos di Ardauli

Giovedì, 27 ottobre 2022:

ore 18:30 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa e Novena

ore 20:00 – Serata OktoberFest, in collaborazione con Giò GAS

Venerdì, 28 ottobre 2022:

ore 18:30 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa e Novena

ore 22:00 – Balli in piazza con Ballade Ballade Bois

Sabato, 29 ottobre 2022:

ore 18:30 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa e Novena

ore 21:00 – Giro del Santo per le case del novenario

ore 22:00 – Serata folk con Luca Oppo all’organetto, Fabrizio Piras alla voce, Jago Mastinu alla chitarra e il polistrumentista Luca Schirru

con Luca Oppo all’organetto, Fabrizio Piras alla voce, Jago Mastinu alla chitarra e il polistrumentista Luca Schirru a seguire – Dj Set OppoNext ed estrazione dei biglietti della sottoscrizione premi

Domenica, 30 ottobre 2022:

ore 11:30 – Partenza

ore 11:45 – Accoglienza dei novenanti e San Raffaele in parrocchia

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Questa volta non abbiamo trovato la pagina del comitato, ma abbiamo trovato la locandina Su Facebook e presso i gruppi partecipanti.

Dove si trova San Serafino a Ghilarza:

