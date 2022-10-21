Eventi del 21, 22 e 23 ottobre 2022 in Sardegna: continuano a grande ritmo gli eventi e le sagre in Sardegna. Anche in questo weekend infatti, decidere cosa fare e dove andare sarà difficile, per il gran numero di appuntamenti di grande interesse e il bel tempo atteso.

Tanti gli appuntamenti dedicati al vino: la Settimana del Vermentino che a Olbia che raggiunge il suo culmine proprio durante il weekend, la Festa della Malvasia di Settimo San Pietro e salone Wine & Sardinia a Sorgono.

L’appuntamento di Sorgono rientra peraltro bella rassegna autunnale “Autunno in Barbargia“, che fa tappa anche a Belvì, dove saranno protagonisti giochi e castagne. Festa dell’autunno anche a Vallermosa.

Tante anche le sagre: la sagra del pane a Pompu, la sagra della mela a Ussassai (con il live dei Tazenda), la sagra delle olive a Villamassargia, nel cui programma spicca il concerto dei Nomadi. Decisamente più esotico invece, il secondo weekend con il Festival dell’Oriente alla fiera di Cagliari.

E poi Family Fest a Iglesias, artisti di strada a Cagliari, circo Orfei a Oristano, i giochi antichi di Belvì, tutti appuntamenti dedicati in particolar modo a bambini e famiglie.

Perciò adesso andiamo subito a scoprire i programmi di questi e altri eventi del weekend del 21, 22 e 23 ottobre 2022 in Sardegna , senza dimenticare concerti, mostre, escursioni, presentazioni di libri, teatro, manifestazioni sportive e tanto altro ancora. Dovete solo scegliere link di vostro interesse qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse.

