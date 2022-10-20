Sa Ruga 2023 a Cagliari: torna a Cagliari il 20, 21 e 22 ottobre 2023 il festival internazionale di artisti di strada “Sa Ruga“. E lo fa sempre tra le strade e le piazze del quartiere di Stampace, in pieno centro a Cagliari, che lo ha visto nascere ormai 10 anni fa.

Il programma sarà intenso come sempre, venerdì e sabato gli spettatori sono invitati a perdersi tra i vicoli, le vie, le piazzette, gli archi e le scalette di Stampace, per farsi stupire da spettacoli di ogni tipo, tra equilibrismo, musica, giocoleria, clownerie varie e via dicendo.

Domenica invece torna il Gran Cabaret finale, con gli artisti protagonisti del festival che si alterneranno, esibizione dopo esibizione, nello spazio di fronte alla chiesa di Sant’Anna.

Programma Sa Ruga 2023, Cagliari:

Venerdì, 20 ottobre 2023:

Sabato, 21 ottobre 2023:

Domenica, 22 ottobre 2023:

ore 17:00 – Gradinate della chiesa di Sant’Anna – Gran Cabaret Finale: “A si biri”

a seguire – Musica live con i Faela

Cartina del quartiere Stampace e luoghi degli spettacoli:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Sa Ruga è organizzato dall’associazione Circo Mano a Mano, con il contributo del Comune di Cagliari e della Fondazione Banco di Sardegna. La sua realizzazione avviene anche grazie al contributo di diverse realtà, tra le quali : Sardinia Ferries, Grimaldi Lines, Next, Sebach, Sapori di Sardegna, e Rifugio dei Sapori. A tutti loro vi rimandiamo per maggiori info e dettagli, altrimenti questa è la pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova il quartiere di Stampace a Cagliari:

Ecco il quartiere di Stampace a Cagliari, i luoghi principali sono la chiesa di Sant’Anna e quella di Sant’Efisio. E l’area subito sopra il corso Vittorio Emanuele una delle vie più amate da turisti e buongustai locali.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: