Family Fest a Iglesias: arriva per la prima volta nel Sulcis Iglesiente il “Family Fest“, la grande festa per le famiglie si svolgerà infatti il 22 e 23 ottobre 2022 in piazza Sella a Iglesias. Ma di cosa si tratta di preciso?

Il Family Fest è uno di quegli eventi capaci di far impazzire città super vivaci come Iglesias. Dalle ore 10:00 del mattino le famiglie potranno passare un’intera giornata tra animazione, giochi, musica, spettacoli, attività varie e divertimento. L’ingresso è gratuito.

Cosa si trova alla Family Fest di Iglesias?

Tanti giochi, con le famiglie che si sfideranno: papà contro figli o papà contro papà, in giochi semplici come quelli di una volta, sotto l’incalzante tifo degli animatori e del pubblico.

Mondo Nintendo : sfide e tornei con i fantastici giochi di Super Mario, in questo caso, per partecipare, è richiesto un richiesto piccolo contributo.

: sfide e tornei con i fantastici giochi di Super Mario, in questo caso, per partecipare, è richiesto un richiesto piccolo contributo. Laboratori per bambini : disegni, decoupage e tante attività interessanti per dar sfogo all’immaginazione e alla fantasia dei nostri bimbi.

: disegni, decoupage e tante attività interessanti per dar sfogo all’immaginazione e alla fantasia dei nostri bimbi. Mascotte : Super Mario, Topolino, Minnie, Super Mario, Luigi, Masha e Orso per la felicità dei bambini più piccoli, che potranno incontrare gli eroi dei loro cartoni.

: Super Mario, Topolino, Minnie, Super Mario, Luigi, Masha e Orso per la felicità dei bambini più piccoli, che potranno incontrare gli eroi dei loro cartoni. Just Dance : per ballare tutti assieme con la “Just Dance”, ascolta i brani e imita i passi di danza più celebri

: per ballare tutti assieme con la “Just Dance”, ascolta i brani e imita i passi di danza più celebri Baby Dance : un momento dedicato ai più piccoli con tante belle canzoncine.

: un momento dedicato ai più piccoli con tante belle canzoncine. Musica, balli e dj set ad animare l’intera giornata

ad animare l’intera giornata Street Food: street food per tutta la famiglia, zucchero filato, pop corn, caramelle per i più piccoli, ma anche tanta birra artigianale per mamma e papà

Solo sabato sera:

La musica dance che farà tornare giovani ancher mamma e papà, con la musica degni anni 80-90 mixata dai djs di Revivas: Dj Angelo Fraternali e Dj Antony Zella.

Vediamo subito, qui sotto, il programma completo.

Programma Family Fest Iglesias 2022:

Sabato, 22 ottobre 2022:

ore 10:00 : Apertura dei laboratori, degli stand espositivi, del Mondo Nintendo Apertura dell’area Just Dance

ore 10:00 – ore 12:00 – Musica, Dj set e presentazione dei giochi del Family Fest

ore 12:00 – ore 12:30 – Mago Anthony e le sue magie

ore 12:30 – ore 13:00 – Baby Dance con animatori del Family Fest

con animatori del Family Fest ore 13:00 – ore 14:30– Musica e Dj set

ore 14:30 – ore 16:00 – Giochi di gruppo e gare Family Fest

ore 16.00 – ore 17:00 – Esibizione del Clown Skiappa (giocoleria e spettacolo di bolle giganti)

(giocoleria e spettacolo di bolle giganti) ore 17:00 – ore 19:00 – Giochi di gruppo e gare Family Fest

ore 19:00 – ore 19:30 – Baby Dance con gli animatori del Family Fest

con gli animatori del Family Fest ore 21:00 – ore 23:00 – Musica Dj Set anni 80-90 con Dj Angelo Fraternali e Dj Zella

Domenica, 23 ottobre 2022:

ore 10:00 : Apertura dei laboratori, degli stand espositivi, del Mondo Nintendo Apertura dell’area Just Dance

ore 10:00 – ore 12:00 – Musica, Dj set e presentazione dei giochi del Family Fest

ore 12:00 – ore 12:30 – Mago Anthony e le sue magie

e le sue magie ore 12:30 – ore 13:00 – Baby Dance con animatori del Family Fest

con animatori del Family Fest ore 13:00 – ore 14:30 – Musica e Dj set

ore 14:30 – ore 16:00 – Giochi di gruppo e gare Family Fest

ore 16:00 – ore 19:00 – Giochi di gruppo e gare Family Fest

ore 19:00 – ore 19:30 – Baby Dance con gli animatori del Family Fest

Orari Mascotte:

Ecco a che ora troverete le mascotte, sia sabato che domenica:

Mattino:

dalle ore 10:30 alle 11:00 – Topolino e Minnie

dalle ore 11:30 alle 12:00 – Masha e Orso

dalle ore 12:30 alle 13:00 – Bing

Pomeriggio e sera:

dalle ore 14:30 alle 15:00 – Bing

dalle ore 15:30 alle 16:00 – Topolino e Minnie

dalle ore 16:30 alle 17:00 – Super Mario e Luigi

dalle ore 17:30 alle 18:00 – Masha e Orso

dalle ore 18:30 alle 19:00 – Topolino e Minnie

dalle ore 19:30 alle 20:00 – Super Mario

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Iglesias:

Ecco dove si trova piazza Sella a Iglesias, zooma sulla mappa per ingrandirla.

