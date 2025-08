Eventi del 14, 15 e 16 ottobre 2022 in Sardegna: buongiorno a tutti e benvenuti al nostro imperdibile appuntamento con gli eventi, le sagre e le feste più importanti del weekend in Sardegna.

Appuntamenti che sono ancora molto numerosi e di grande interesse, tra gli altri vi citiamo la duplice tappa di “Autunno in Barbargia” a Orgosolo e Onanì, l’arrivo del “Festival dell’Oriente” a Cagliari (che rimarrà in città per due fine settimana di fila), la rievocazione medievale della “Bastida di Sorres” a Borutta, l’attesa “Sagra della polenta” di Arborea, l’amatissima “Sagra della lumaca” e la “Festa di Sant’Amatore“, entrambe in contemporanea a Gesico.

Festa patronale anche a Santa Teresa Gallura con un programma molto giovane con Boro Boro e ad Ardauli con Pino e gli Anticorpi per Santa Vitalia, mentre a Orani per San Daniele ecco salire sul palco i Nomadi.

Tre invece le grandi manifestazioni a livello nazionale e, per questo motivo, diffuse in varie località della Sardegna: le “Giornate FAI d’Autunno” (una specie di “Monumenti aperti” a livello nazionale), “Io non rischio” (campagna di sensibilizzazione a cura della protezione civile) e la “PittaRosso Pink Parade” (evento organizzato a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e della ricerca scientifica contro i tumori femminili).

Andiamo subito a scoprirei programmi di questi e altri eventi del weekend del 14, 15 e 16 ottobre 2022 in Sardegna , senza dimenticare altre sagre, concerti, mostre, escursioni, presentazioni di libri, teatro, manifestazioni sportive e tanto altro ancora. Dovete solo scegliere link di vostro interesse qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Assemini, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Oristano, Fonni, Olbia, Palau e Sassari – Giornate FAI di Autunno 2022 in Sardegna – 15 e 16 ottobre 2022:

Località varie – Io non rischio 2022 – 15 e 16 ottobre 2022:

