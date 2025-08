Kaktos 2022: da orami tre anni siamo orfani di uno degli eventi primaverili più amate. Stiamo parlando di “Primavera in giardino“, manifestazione nata 20 anni fa, da un’idea del vivaista Italo Vacca e del paesaggista Leo Minniti, con lo scopo di promuovere la cultura del verde, del giardinaggio e del paesaggio in Sardegna.

Dopo il boom del 2019, con oltre 10 mila visitatori in due giorni però, l’arrivo della pandemia ha portato ad un lungo stop forzato. Bene, la buona notizia è che si riparte nel prossimo weekend – il 15 e 16 ottobre 2022 – con “Kaktos“, l’attesa mostra mercato di cactus e piante succulente, anche rare e insolite.

L’appuntamento è in località Pauli Cannedu, in agro di Donigala Fenughedu, in provincia di Oristano, dove si trova la “Ros’e Mari Farm & Green House” , ecco il programma della due giorni.

Programma Kaktos 2022:

Sabato, 15 ottobre 2022:

ore 09:00 – Apertura dell’esposizione

ore 11:30 – Laboratorio AIAS : “La tecnica dell’innesto con le piante succulente “

: “La tecnica dell’innesto con le “ ore 15:00 – Riunione soci AIAS e amici . In ricordo di Luisa Floris, un’amica capace di trasmettere passioni

. In ricordo di Luisa Floris, un’amica capace di trasmettere passioni ore 15:45 – Laboratorio AIAS : “Seminare le piante grasse “

: “Seminare le “ ore 18:00 – Chiusura dell’esposizione.

Domenica, 16 ottobre 2022:

ore 09:00 – Apertura dell’esposizione

ore 11:30 – Laboratorio AIAS : “La preparazione del terriccio di coltivazione per le piante succulente “

: “La preparazione del terriccio di coltivazione per le “ ore 18:00 – Chiusura dell’esposizione.

In entrambe le giornate sarà possibile scambiare le piante in esubero presso lo stand Social Kaktos.

Dove si svolge Kaktos 2022:

