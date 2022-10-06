Claudio Baglioni: 3 concerti in Sardegna il 27, 28 e 30 dicembre 2022!

Claudio Baglioni in concerto in Sardegna: è arrivato in anticipo il regalo di Natale di Claudio Baglioni alla Sardegna, ben 3 concerti nella nostra isola dal 27 al 30 dicembre 2022 , andando a toccare le principali città dell’isola: Cagliari, Sassari e Nuoro. Le tre date sarde fanno parte del nuovo tour “Dodici Note Solo bis”.

Non abbiamo però, al momento, altre informazioni, anche se gli organizzatori promettono di svelare a breve orari e prezzi dei biglietti. I ticket, nelle altre tappe del tour, partono da cifre come 49 o 69 euro a seconda della località.

Date concerti Claudio Baglioni in Sardegna:

27 dicembre 2022 – Teatro comunale di Sassari

– Teatro comunale di 28 dicembre 2022 – Teatro Eliseo di Nuoro

– Teatro Eliseo di 30 dicembre 2022 – Teatro Lirico di Cagliari

Tutte le date del tour di Claudio Baglioni in Italia:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: